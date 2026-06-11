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US-Verteidigungsministerium teilweise abgeriegelt
Gefahrgutteam stürmt ins Pentagon

Nach einem Gefahrgutunfall im US-Verteidigungsministerium sind Spezialisten zum Pentagon ausgerückt. Mehrere Etagen sollen abgeriegelt worden sein.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Einsatz im Pentagon nach Luftqualitätsproblemen am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit bekannt gegeben
  • Feuerwehr und Pentagon-Sprecher bestätigen Vorsichtsmassnahmen und Ausgangssperre
  • Mehrere Etagen betroffen, Problem durch Pentagon-Systeme identifiziert
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Marian NadlerRedaktor News

Aufregung in den USA ausgerechnet kurz vor Beginn der Fussball-WM: Mehrere Etagen und Korridore im Pentagon wurden am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit abgeriegelt. Das berichten CNN und die britische Boulevardzeitung «Metro» übereinstimmend. 

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Die Feuerwehr von Arlington im US-Bundesstaat Virginia bestätigte auf der Plattform X einen Einsatz im US-Verteidigungsministerium. Ein Gefahrgutteam stürmte in das Gebäude. Pentagon-Sprecher Sean Parnell bestätigte der CNN-Journalistin Haley Britzky, dass Systeme im Pentagon «ein Problem mit der Luftqualität erkannt haben, das Vorsichtsmassnahmen erfordert, bis wir seine Bedeutung klären». 

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Für die betroffenen Bereiche des Gebäudes wurde eine Ausgangssperre verhängt, fügte er hinzu. 

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