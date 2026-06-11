Nach einem Gefahrgutunfall im US-Verteidigungsministerium sind Spezialisten zum Pentagon ausgerückt. Mehrere Etagen sollen abgeriegelt worden sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einsatz im Pentagon nach Luftqualitätsproblemen am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit bekannt gegeben

Feuerwehr und Pentagon-Sprecher bestätigen Vorsichtsmassnahmen und Ausgangssperre

Mehrere Etagen betroffen, Problem durch Pentagon-Systeme identifiziert

Marian Nadler Redaktor News

Aufregung in den USA ausgerechnet kurz vor Beginn der Fussball-WM: Mehrere Etagen und Korridore im Pentagon wurden am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit abgeriegelt. Das berichten CNN und die britische Boulevardzeitung «Metro» übereinstimmend.

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Die Feuerwehr von Arlington im US-Bundesstaat Virginia bestätigte auf der Plattform X einen Einsatz im US-Verteidigungsministerium. Ein Gefahrgutteam stürmte in das Gebäude. Pentagon-Sprecher Sean Parnell bestätigte der CNN-Journalistin Haley Britzky, dass Systeme im Pentagon «ein Problem mit der Luftqualität erkannt haben, das Vorsichtsmassnahmen erfordert, bis wir seine Bedeutung klären».

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Für die betroffenen Bereiche des Gebäudes wurde eine Ausgangssperre verhängt, fügte er hinzu.

+++ Update folgt. +++