Trump-Sprecherin Leavitt tritt zurück

US-Präsident Donald Trump hat den Abgang seiner Sprecherin Karoline Leavitt zum Ende des Monats verkündet. Aus familiären Gründen habe die 28-Jährige diese Entscheidung getroffen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Trump-Hammer: Die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt (28), tritt bis zum Monatsende zurück. Das verkündete US-Präsident Donald Trump (80) am Mittwochabend auf seiner Plattform Truth Social.

«Unsere wunderbare Pressesprecherin des Weissen Hauses und eine meiner vertrauenswürdigsten Mitarbeiterinnen, Karoline Leavitt, wird ihr Amt Ende des Monats niederlegen, um mehr Zeit mit ihren wunderbaren kleinen Kindern und ihrer Familie verbringen zu können – eine Entscheidung, die ich voll und ganz verstehe und respektiere!», schrieb Trump hierzu.

Leavitt werde nun zu Trumps «wichtigsten externen Beratern» gehören und eine «einflussreiche Stimme innerhalb der Republikanischen Partei sein», betonte der US-Präsident. Über die 28-Jährige fand Trump nur lobende Worte: «Karoline war eine echte Führungspersönlichkeit im Weissen Haus und hat seit 2018, einschliesslich unseres historischen Wiederwahlkampfs von 2024, phänomenale Arbeit im Kampf für Gerechtigkeit, Freiheit und Unabhängigkeit geleistet. Karoline war eine der besten Pressesprecherinnen des Weissen Hauses in der Geschichte dieses Amtes.»

Mutterrolle und Rolle als Pressesprecherin zugleich nicht erfüllbar

Leavitt, die seit Trumps Rückkehr ins Weisse Haus im Januar 2025 als Pressesprecherin des Weißen Hauses tätig ist, hat zwei kleine Kinder mit ihrem Ehemann, dem Immobilienentwickler Nicholas Riccio. Am 1. Mai hatte sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Erst Mitte Juli war Leavitt aus der Babypause zurückgekehrt. In einem Beitrag auf X schrieb sie nun zu ihrer Entscheidung: «Mutter zu sein und ein neues Baby willkommen zu heissen, während ich einen der anspruchsvollsten Jobs der Welt ausübe, war, gelinde gesagt, die erfüllendste und zugleich herausforderndste Zeit meines Lebens.»

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Sie führte ihre Entscheidung weiter aus: «Die Wahrheit ist: Seit meiner Rückkehr ins Weisse Haus nach der Geburt meiner Tochter habe ich in meinem Herzen gespürt, dass ich nicht die beste Mutter sein kann, die meine beiden kleinen Kinder verdienen, wenn ich gleichzeitig die ständige Zeit, Energie und Aufmerksamkeit aufbringe, die das Amt der Pressesprecherin des Weissen Hauses erfordert – und deshalb habe ich letztendlich die bittersüsse Entscheidung getroffen, das Weisse Haus zu verlassen und ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen.»

Leavitt ist die jüngste Pressesprecherin des Weissen Hauses aller Zeiten. Die 28-Jährige wurde für ihre Scharfzüngigkeit und Schlagfertigkeit in Pressekonferenzen bekannt. Loyal verteidigte sie dabei stets die Politik Trumps.