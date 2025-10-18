US-Behörde ICE setzt umstrittene Ganzkörperfessel ein

Der Einsatz der Ganzkörperfessel The Wrap durch US-Behörden ist umstritten. Es gab in der Vergangenheit sogar schon Todesfälle. Blick erklärt, wie The Wrap funktioniert und wann sie zur Anwendung kommt.

«Ich glaube nicht einmal, dass man Tiere so festschnallt»

1/5 Die US-Behörde ICE setzt auf harte Massnahmen gegen illegal eingewanderte Migranten, etwa mit der Ganzkörperfessel «The Wrap». Foto: Screenshot / AP

Darum gehts US-Behörde ICE setzt umstrittenes Ganzkörperfesselsystem The Wrap ein

Es kam bereits zu einem Dutzend von Todesfällen im Zusammenhang mit der Ganzkörperfessel

Die Trump-Regierung verfolgt eine harte Abschiebepolitik. Auch die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE hat seit Donald Trumps (79) Amtsantritt die Massnahmen massiv verschärft. Brutale Razzien, Festnahmen und Todesfälle in Haftzentren sorgen immer wieder für Schlagzeilen.

Nun steht auch das Ganzkörperfesselsystem The Wrap im Fokus. Der schwarz-gelbe Ganzkörperfesselanzug wird bereits seit den 90ern in der Strafverfolgung eingesetzt, um potenziell unberechenbare Häftlinge zu fesseln und zu fixieren. Doch was macht The Wrap so effektiv und wann wird das System genutzt?

Was ist «The Wrap»?

Die Ganzkörperfessel wurde zunächst vor allem in Gefängnissen eingesetzt. Mittlerweile setzen über 1800 Behörden und Einrichtungen auf das System, gibt der Hersteller Safe Restraints Inc. an. So auch die US-Behörde ICE, die vom Hersteller eine modifizierte Version von The Wrap erhalten hat, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Diese fixiert Personen für besonders lange Zeit – etwa auf langen Busfahrten oder auf Abschiebeflügen. Zusätzlich verfügt die ICE-Version über einen Ring an der Vorderseite des Anzugs. Dort können Handschellen befestigt werden, während die gefangene Person zugleich in begrenztem Umfang noch essen und trinken könne, zitiert AP den Firmen-CEO Charles Hammond.

Weiter verfügt die ICE-Version über «weiche Ellbogenschienen», so Hammond. Diese sind am Rücken so verbunden, dass sich die Person zur ausreichenden Durchblutung bewegen, aber nicht den Ellbogen nach aussen drehen kann, um jemanden zu schlagen.

Wann wird die Ganzkörperfessel eingesetzt?

Laut Hersteller soll The Wrap für mehr Sicherheit sorgen und eingesetzt werden, wenn Beamte von potenziell unberechenbaren Personen angegriffen werden könnten. Zugleich soll die Ganzkörperfessel die fixierte Person auch davon abhalten, sich selbst zu verletzen.

Doch Recherchen der Nachrichtenagentur AP haben gezeigt: ICE-Beamte scheinen die Ganzkörperfessel auch bei weniger gravierenden Fällen einzusetzen. So etwa, nachdem Personen bereits in Handschellen gelegt wurden, berichteten befragte Häftlinge gegenüber AP. Selbst wenn sie völlig ruhig geblieben seien. Sie sprachen dabei von Einschüchterungsversuchen.

Was macht «The Wrap» so umstritten?

Fünf Personen erklärten gegenüber AP, dass sie auf Abschiebeflügen teilweise stundenlang in der Ganzkörperfessel festgehalten worden seien. Ein Mann, der 2023 auf einem Abschiebeflug nach Kap Verde in der Ganzkörperfessel eine Gehirnerschütterung erlitt und sich den Kiefer ausrenkte, sagte: «Niemand sollte in einen Wrap geschnallt werden. Ich glaube nicht einmal, dass man Tiere so festschnallt.»

In den vergangenen zehn Jahren hat die Nachrichtenagentur ein Dutzend tödlicher Fälle identifiziert, bei denen die Fesselung mit The Wrap durch Polizeibeamte oder Gefängniswärter in den USA laut Autopsieergebnissen in Zusammenhang mit dem Tod gestanden hätten.

Selbst aus den eigenen Reihen wurden Bedenken geäussert. In einem internen Bericht der Bürgerrechtsabteilung des US-Heimatschutzministeriums seien in Hinblick auf die Todesfälle Zweifel am Einsatz der Ganzkörperklammern geäussert worden, so AP.