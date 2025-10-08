US-Präsident Trump fordert die Inhaftierung des Bürgermeisters von Chicago und des Gouverneurs von Illinois. Der Streit eskaliert wegen Trumps Plan, Nationalgardisten nach Chicago zu entsenden, was auf juristischen Widerstand stösst.

Darum gehts Trump fordert Inhaftierung von Chicagos Bürgermeister und Illinois' Gouverneur wegen Streit

Gouverneur Pritzker behauptet, Trump leide an Demenz und handle irrational

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (79) fordert auf Truth Social die Inhaftierung des Bürgermeisters von Chicago, Brandon Johnson, sowie des zuständigen Gouverneurs des Staates Illinois, J. B. Pritzker. Der Grund: Zwischen der Trump-Regierung und deren von Chicago ist ein erbitterter Streit ausgebrochen. Trump will mehrere Hundert Nationalgardisten in die Region entsenden, die Behörden wehren sich juristisch dagegen.

«Der Bürgermeister von Chicago sollte im Gefängnis sitzen, weil er ICE-Beamte nicht geschützt hat!», schrieb Trump an seine Anhänger und bezog sich dabei auf Johnson. «Gouverneur Pritzker ebenfalls!»

Heftiger Streit entbrannt

Trumps Aufruf erfolgte, nachdem Pritzker behauptet hatte, der Präsident würde Truppen nach Chicago entsenden, weil er an «Demenz» leide. «Dieser Mann leidet an Demenz», sagte der Gouverneur am Dienstag gegenüber der Zeitung «Chicago Tribune». «Dieser Mann hat etwas im Kopf, das er nicht loswird.»

Nach dem juristischen Schritt gegen Trumps Anordnung entsandte dieser trotzdem Truppen in die Region. Hunderte Gardisten aus den Bundesstaaten Texas und Oregon stünden bereit.

Trump möchte in der Metropole nach eigenen Aussagen die Kriminalität bekämpfen sowie die Abschiebung illegaler Migranten vorantreiben. Praktisch täglich kommt es zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und den Beamten der Einwanderungsbehörde ICE. Auf diese nahm Trump in seinem Post Bezug.