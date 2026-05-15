Die USA verlängern den Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon um 45 Tage. Nach Gesprächen am 14. und 15. Mai sollen Verhandlungen im Juni fortgesetzt werden. Ziel ist ein dauerhafter Frieden und Sicherheit an der Grenze.

Janine Enderli Redaktorin News

Das US-Aussendepartement hat angekündigt, dass die Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel um 45 Tage verlängert wird. Tommy Pigott, Sprecher des Aussenministeriums, schreibt auf X:

«Am 14. und 15. Mai waren die Vereinigten Staaten Gastgeber zweitägiger, äusserst produktiver Gespräche zwischen Israel und dem Libanon. Die am 16. April vereinbarte Waffenruhe wird um 45 Tage verlängert, um weitere Fortschritte zu ermöglichen.»

Das US-Aussenministerium werde die Verhandlungen auf politischer Ebene am 2. und 3. Juni wieder aufnehmen. Darüber hinaus werde am 29. Mai im Pentagon ein Sicherheitsdialog mit Militärdelegationen beider Länder eingeleitet. «Wir hoffen, dass diese Gespräche einen dauerhaften Frieden zwischen den beiden Ländern, die uneingeschränkte Anerkennung der Souveränität und territorialen Integrität des jeweils anderen sowie die Schaffung echter Sicherheit entlang ihrer gemeinsamen Grenze voranbringen werden.»