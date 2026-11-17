Kokain in der Milchflasche: Nach dem Tod der zweijährigen Laylah H. müssen ihre Mutter und deren Partner in Grossbritannien ins Gefängnis.

Darum gehts Die zweijährige Laylah H. starb in Grossbritannien, nachdem Kokain in ihre Milchflasche gelangt war

Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei grosse Mengen Kokain und Cannabis in Reichweite der Kinder

Die Mutter erhielt fünf Jahre und vier Monate Haft, ihr Partner wurde zu 13 Jahren verurteilt

Janine Enderli Redaktorin News

Dieser Fall ist erschütternd. Ein britisches Gericht hat die 22-jährige Jodie H.* und ihren 30-jährigen Freund Dale M.* wegen Kindesmisshandlung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Der Grund: Im Frühling 2024 ist Jodie H.s kleine Tochter Laylah H.* (†2) gestorben, nachdem Kokain in ihre Milchflasche geraten war. Die Menge war tödlich. Die Zweijährige hörte auf zu atmen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag Laylah noch im Spital ihren Verletzungen.

Drogen in Reichweite von Kindern

Ermittler der Polizei von Cleveland im Norden Englands fanden schliesslich bei einer Hausdurchsuchung grosse Mengen Kokain und Cannabis. Die Substanzen befanden sich in der Reichweite von Kindern.

Toxikologische Untersuchungen bestätigten später, dass sich das Kokain nicht nur in der Milchflasche von Laylah, sondern auch in Blut, Mageninhalt und Haaren befunden hatte. Die Drogenmenge hätte laut Polizei sogar für einen Erwachsenen tödlich sein können.

Mutter muss fünf Jahre hinter Gitter

Am Montag fiel nun das Urteil im Fall. Mutter Jodie H. wurde zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt, ihr Partner Dale M. zu 13 Jahren. Beide hatten sich der Kindesmisshandlung und des Drogenhandels schuldig bekannt.

Der leitende Kommissar bezeichnete den Fall in einer Stellungnahme als «äusserst belastend und emotional». Er erklärte: «Das Mädchen hätte eigentlich noch ihr ganzes Leben vor sich gehabt. Jedes Kind sollte in seinem eigenen Zuhause sicher sein.» Der Ermittler fügte hinzu, dass in der Wohnung eine erhebliche Menge illegaler Drogen gefunden wurde, die für Kleinkinder leicht zugänglich waren. Dies machte die Umgebung extrem gefährlich.

*Namen bekannt