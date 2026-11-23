Am Sonntagabend ist auf Mallorca ein Waldbrand ausgebrochen. Etwa 200 Hektar sind laut offiziellen Angaben bereits betroffen. Die Löscharbeiten gestalten sich unter anderem wegen starker Winde als schwierig.

Angela Rosser Journalistin News

Ein massiver Waldbrand wütet im Norden Mallorcas und bedroht Natur, Weinberge und Siedlungen. Seit Sonntagabend stehen rund 200 Hektar schwer zugängliches Wald- und Buschland zwischen dem Cap Formentor und den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges in Flammen. Der starke Wind mit Böen bis 60 km/h fachte die Ausbreitung an, berichtete «Mallorca Magazin».

Besonders gefährdet ist die Region um Port de Pollença, wo das Feuer nahe an Weinbaugebiete und kleinere Siedlungen heranrückte. Bisher mussten jedoch keine Evakuierungen durchgeführt werden.

Gebiet meiden – Lebensgefahr

Auch ein bekanntes Luxusresort an der Playa de Formentor blieb verschont. Allerdings breiten sich die Flammen in Richtung des beliebten Leuchtturms von Formentor aus, einer bekannten Touristenattraktion.

Die Balearenpräsidentin Marga Prohens und der Zivilschutz riefen die Bevölkerung und Besucher auf, das Gebiet zu meiden. Es besteht Lebensgefahr. Zufahrtsstrassen wurden gesperrt und nur Löschfahrzeuge haben noch Zugang. Das Umweltministerium hat die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Feuerwehr und Freiwillige kämpfen gegen die Flammen

Die Feuerwehr kämpft mit einem Grossaufgebot gegen die Flammen. Unterstützung erhalten sie von Naturschützern, der Polizei und Einsatzkräften des spanischen Umweltministeriums. Mehrere Löschflugzeuge und Helikopter sind im Einsatz.

Am Montagnachmittag konnte das Feuer teilweise eingedämmt werden, unter Kontrolle ist es aber noch nicht. Die Brandursache ist noch unklar.