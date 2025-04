Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die katholische Kirche in Europa verliert Mitglieder – in der Schweiz verdoppelten sich 2023 die Austritte auf fast 40'000. Für Urs Brosi, Generalsekretär der RKZ, ist das kommende Konklave entscheidend für die Zukunft der Kirche. Nach dem Tod von Papst Franziskus herrscht ein Führungsvakuum. Franziskus war nicht nur Kirchenoberhaupt, sondern auch Staatschef der Vatikanstadt und des Heiligen Stuhls, mit globalem Einfluss etwa in der Uno. Franziskus galt als moderner Papst: Er initiierte den synodalen Prozess und bezog direkt die Gläubigen ein – ein Novum. Doch auf ihn könnte ein konservativer Nachfolger folgen, wie es geschichtlich oft der Fall war.

Brosi warnt: «Ein neuer Papst könnte vieles zurückdrehen, doch Franziskus’ Impulse sind tief verankert.» Konservative Kandidaten wie Kardinal Robert Sarah gelten als chancenreich, progressive eher in Asien – etwa Luis Antonio Tagle. Doch wegen der nötigen Zweidrittelmehrheit braucht es Kompromisskandidaten. Franziskus hat viele Kardinäle aus weniger einflussreichen Regionen ernannt, was die Wahl unberechenbar macht. Der Papst beeinflusst nicht nur die katholische, sondern auch die protestantische Kirche – seine Aussagen wirken konfessionsübergreifend. Brosi: «Der Papst ist eine moralische Weltinstanz geworden.»