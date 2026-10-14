Heftige Unwetter haben in Istanbul Strassen überflutet und teils einstürzen lassen; Autos wurden weggeschwemmt. Auch griechische Ägäis-Inseln wie Rhodos und Skiathos sind betroffen, Flüge wurden umgeleitet und Schulen geschlossen.

Darum gehts Starkregen liess in Istanbul Strassen zu Flüssen werden

Autos wurden mitgerissen, Strassen stürzten ein

Auch Griechenland trafen Fluten; Schulen und Flüge betroffen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Istanbul versinkt im Regen. Fotos und Videos auf den sozialen Medien zeigen das Ausmass der aktuellen Unwetter in der Stadt. Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie der Regen eine kleine Seitenstrasse in einen reissenden Fluss verwandelt. Mehrere Autos werden von den Fluten mitgerissen und einfach weggespült. Auch andere Strassen in der Metropole verwandelten sich in Gewässer.

In anderen Teilen der Stadt brachten die Unwetter sogar Strassen zum Einstürzen, etwa auf einem Abschnitt des Eyüp Sultan-Boulevards, einer wichtigen Strasse auf der europäischen Seite der Stadt. Das berichtete «Turkiye Today». Von den Fluten eingeschlossene Bürger wurden teilweise mit Baggern gerettet.

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Die Behörden in Istanbul teilten am Mittwochabend mit, dass der Regen voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag anhalten werde. Momentan werden Massnahmen getroffen, um die Folgen des Unwetters unter Kontrolle zu bringen.

Unwetter treffen auch Griechenland

Auch andere Gebiete in der Ägäis kämpfen aktuell mit sintflutartigen Regenfällen. Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos wurden am Mittwoch etwa Strassen geflutet und Gebäude beschädigt. Eine Person wurde von den Wassermassen mitgerissen und starb, wie der griechische Rundfunk ERTNews berichtete. Diverse Flüge mussten umgeleitet werden.

Auf der Insel Skiathos rissen Regenfluten ebenfalls Autos mit sich. Auf Euböa knickten zahlreiche Bäume um, Flüsse traten über die Ufer und Strassen wurden weggespült. Das berichtete unter anderem die «Bild».

In vielen betroffenen Regionen, sowohl in Griechenland als auch in der Türkei wurde der Schulunterricht für den Donnerstag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Auch Touristen waren am Mittwoch betroffen. Wegen der Unwetter mussten in der Region diverse Flüge umgeleitet werden.