Sturm Nils wütet in Frankreich und Spanien und fordert ein zweites Todesopfer. In Bergregionen drohen starker Schneefall und Lawinen.

550'000 Haushalte in Frankreich weiterhin ohne Strom

Spanien: In den Pyrenäen wird starker Schneefall am Wochenende erwartet

Marian Nadler Redaktor News

Alle am Freitag in Frankreich ausgerufenen Hochwasserwarnungen bleiben auch am Samstag bestehen. Für die Départements Gironde und Lot-et-Garonne gilt weiterhin die höchste Warnstufe, berichtet der Sender BFMTV. Sturm Nils sorgt dort für schwere Überschwemmungen. 550'000 Haushalte sind weiterhin ohne Strom.

Aus dem Département Tarn-et-Garonne wurde ein zweites Todesopfer gemeldet, nachdem bereits am Freitag ein Lastwagenfahrer In der Gemeinde Les Mées im Département Alpes-de-Haute-Provence gestorben war. Ein Ast war auf sein Fahrzeug gekracht.

Bei dem neuen Todesopfer handelte es sich um einen Mann, der während des Sturms auf eine Leiter in seinem Garten gestiegen war und anschliessend bei einem Unfall ums Leben kam. Das gab Regierungssprecherin Maud Bregeon (35) auf TF1 bekannt.

In vielen anderen Gebieten, von der südlichen Bretagne bis zu den Pyrenäen, gilt am Freitag und Samstag eine orangefarbene Hochwasserwarnung. Für vier Départements in den Alpen gilt am Freitag noch eine orangefarbene Lawinenwarnung.

Starker Schneefall in den Pyrenäen erwartet

Am späten Donnerstagnachmittag überraschte eine Lawine die Bewohner von Vaujany im Département Isère. Die Schneemasse erreichte laut BFMTV den Eingang des örtlichen Skigebiets. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Am Freitagmorgen war der Ort für jeglichen Verkehr gesperrt. In der Region gilt die zweithöchste Lawinen-Warnstufe orange.

Auch in Spanien ist weiterhin Regen angesagt. «Diesmal wird der Wind Nord- und Südkatalonien treffen», schreibt die Tageszeitung «La Vanguardia». In den Pyrenäen wird zudem starker Schneefall erwartet.