In Garmisch-Partenkirchen (D) sind sechs junge Soldaten von einem Blitz getroffen worden. Sie mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blitzeinschlag in Bayern verletzt sechs Bundeswehr-Soldaten beim Biwakieren am Mittwoch

Soldaten erlitten «leichte bis mittelschwere» Verletzungen, keine bleibenden Schäden

Schwere Unwetter in Deutschland, Stromausfälle und Verletzte in mehreren Bundesländern

Janine Enderli Redaktorin News

Schreckmoment in Bayern: Bei einem Blitzeinschlag im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind sechs Soldaten der Bundeswehr verletzt worden, wie lokale Medien berichten. Die Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren waren am Mittwochmorgen auf einer Anhöhe am Biwakieren, als der Blitz sie traf. Sie erlitten laut der Polizei «leichte bis mittelschwere» Verletzungen.

Der Einschlag mündete in einen grösseren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Männer wurden in ein Spital gebracht. Bleibende Schäden haben die Verletzten offenbar nicht zu befürchten.

In den vergangenen Stunden erschütterten mehrere schwere Unwetter Deutschland. Mehrere Menschen wurden verletzt zudem fiel an einigen Orten der Strom aus. Besonders betroffen waren die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern.