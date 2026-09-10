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Ausland
Heftiges Unwetter auf Mallorca führt zu Überschwemmungen
Unwetter führt zu Chaos
Video zeigt überschwemmte Strassen auf Mallorca
Auf Mallorca kam es am Mittwoch zu einem starken Unwetter. Strassen wurden überschwemmt, eine Frau kam sogar ums Leben.
Publiziert: 07:26 Uhr
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