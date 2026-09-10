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Unwetter führt zu Chaos
Video zeigt überschwemmte Strassen auf Mallorca

Auf Mallorca kam es am Mittwoch zu einem starken Unwetter. Strassen wurden überschwemmt, eine Frau kam sogar ums Leben.
Publiziert: 07:26 Uhr
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