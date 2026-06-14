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Unglück mit sechs Toten
US-Musiker Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Crash in Brasilien

Am Sonntag kam es in Rio de Janeiro zu einem schlimmen Flugunglück. Zwei Helikopter krachten in der Luft zusammen – sechs Menschen starben. Nun wird klar: Unter den Opfern befindet sich auch US-Rapper Oliver Tree.
Publiziert: 20:08 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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Janine EnderliRedaktorin News

Zwei Helikopter krachten am Sonntag in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro mitten in der Luft ineinander. Die Helikopter stürzten anschliessend auf den Parkplatz eines Autohauses und lösten einen Brand aus, der mindestens 20 Fahrzeuge erfasste.

In einer Erklärung der Feuerwehr hiess es, erste Berichte deuteten auf eine Kollision in der Luft hin. Sechs Menschen seien gestorben – darunter auch Tree, wie CNN Brasil unter Berufung auf die Polizei berichtet. Sein Hit «Life Goes On» hat auf Spotify über 700 Millionen Streams, «Miss You» 800 Millionen. Der 32-Jährige postete kurz zuvor noch aus Brasilien.

Im September wäre der 32-Jährige auch in der Schweiz aufgetreten. 

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