Darum gehts
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- Österreich: Deutscher (31) stürzt in Tirol 100 Meter ab, schwer verletzt
- Unglück geschah beim Abstieg an steiler Stelle mit Seilversicherung
- Flugrettung brachte ihn in Klinik Innsbruck, Unfall ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr
Marian NadlerRedaktor News
Am Samstag, gegen 17 Uhr, ist ein Deutscher (31) in Tirol in Österreich auf dem Berg Innere Wetterspitze abgestürzt. Das teilt die Polizei Tirol am Sonntagabend mit. Der Mann aus Bayern fiel rund 100 Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Die Flugrettung machte sich sofort auf den Weg zum Unfallopfer und flog es in eine Klinik in Innsbruck. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass das Unfallopfer beim Abstieg vom Gipfel des Berges bei einer steilen, mit einer Seilversicherung versehenen Stelle ins Leere trat und anschliessend in ein felsiges Gebiet abstürzte. Seine zwei Begleiter verständigten anschliessend den Notruf.