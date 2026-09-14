Ein Deutscher stürzte am Samstag beim Abstieg auf der Inneren Wetterspitze in Tirol gut 100 Meter ab. Die Flugrettung brachte den schwer verletzten Mann aus Bayern in eine Klinik in Innsbruck.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Österreich: Deutscher (31) stürzt in Tirol 100 Meter ab, schwer verletzt

Unglück geschah beim Abstieg an steiler Stelle mit Seilversicherung

Flugrettung brachte ihn in Klinik Innsbruck, Unfall ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, gegen 17 Uhr, ist ein Deutscher (31) in Tirol in Österreich auf dem Berg Innere Wetterspitze abgestürzt. Das teilt die Polizei Tirol am Sonntagabend mit. Der Mann aus Bayern fiel rund 100 Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Flugrettung machte sich sofort auf den Weg zum Unfallopfer und flog es in eine Klinik in Innsbruck. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass das Unfallopfer beim Abstieg vom Gipfel des Berges bei einer steilen, mit einer Seilversicherung versehenen Stelle ins Leere trat und anschliessend in ein felsiges Gebiet abstürzte. Seine zwei Begleiter verständigten anschliessend den Notruf.