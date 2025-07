Unfall in Russland Bus stürzt von 25 Meter hoher Klippe – 13 Tote

Bei einem tragischen Busunfall in einem Bergbauwerk in Jakutien kamen mindestens 13 Menschen ums Leben, 20 weitere Personen wurden verletzt. Ein mit Minenarbeitern besetzte Bus stürzte in eine 25 Meter tiefe Schlucht.

