Ein Flixbus ist auf einer deutschen Autobahn umgekippt. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

Darum gehts Flixbus auf A19 in Deutschland verunglückt, kippte auf die Seite

Unfall ereignete sich in Röbel, Mecklenburg-Vorpommern

20 Reisende verletzt, einer davon lebensbedrohlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, ist am Freitagmorgen ein Flixbus auf der Autobahn A19 in Deutschland von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. 20 Reisende wurden verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Der Unfall ereignete sich in Röbel im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. 55 Menschen waren zum Unfallzeitpunkt an Bord.

Der lebensbedrohlich verletzte Mann war nach Polizeiangaben zwei Stunden lang eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Er musste mit Spezialwerkzeug freigeschnitten werden.

Ziel war Wien

Das Unglück ereignete sich gegen 2.40 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Röbel in Richtung Berlin. Die Insassen kommen aus verschiedenen Ländern, wie ein Polizeisprecher dem «Nordkurier» sagte.

Der Bus war laut Polizei von Kopenhagen nach Wien unterwegs und mit 53 Reisenden sowie zwei Busfahrern besetzt gewesen. Die beiden Busfahrer blieben unverletzt, berichtete der «Nordkurier».

Rettungshelikopter im Einsatz

Die Unglücksursache war demnach zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Gutachter ein. Die Autobahn wurde nach dem Unfall zunächst voll gesperrt. Im Einsatz waren an der Unglücksstelle neben der Polizei Rettungskräfte, Feuerwehrleute und ein Rettungshelikopter. Die unverletzten Reisenden wurden mit einem Bus nach Röbel gebracht.

In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Unfällen auf Flixbus-Fahrten. Anfang Januar starben zwei Menschen bei einem schweren Crash im deutschen Bundesland Brandenburg. Der wohl schlimmste Flixbus-Unfall in der Schweiz ereignete sich im Dezember 2018 in Zürich. Eine Person starb, 44 weitere wurden verletzt.