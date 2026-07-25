Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Ganderkesee in ein Wohnhaus gestürzt. Zwei Personen haben ihr Leben verloren. Die Hausbewohner entgingen der Tragödie hingegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus in Ganderkesee, Pilot stirbt

Bewohner waren nicht zu Hause, keine Verletzten am Boden

Feuerwehr sucht nach weiterer Person, Ermittlungen laufen

Kurz nach 11 Uhr kam es in Ganderkesee nahe Oldenburg zu einem tödlichen Drama. Ein Kleinflugzeug stürzte aus bislang ungeklärten Gründen direkt in den Dachstuhl eines Wohnhauses, wie unter anderem NDR berichtet. Wie die Polizei Delmenhorst mitteilt, kam der Pilot beim Crash ums Leben.

In einem Grosseinsatz suchte die Feuerwehr bis zum Nachtmittag nach einer weiteren Person, die sich an Bord befunden haben soll. Im Umkreis von 100 Metern hatte die Polizei das Wohngebiet als Vorsichtsmassnahme abgesperrt und die Häuser evakuiert. Ab 14 Uhr wurde zudem ein Kran eingesetzt, um das Wrack aus dem Dachstuhl zu ziehen, wie «Bild» berichtet. Doch immer wieder sei das Flugzeug im Treppenhaus hängengeblieben. Gegen 16.40 Uhr konnte das Flugzeugwrack schliesslich aus dem Dachstuhl gehoben werden. Kurz darauf wurde der Vermisste entdeckt und tot geborgen, wie «Bild» berichtet.

Die Bewohner des betroffenen Hauses entgingen einer Katastrophe: Sie waren zum Zeitpunkt des Absturzes nicht daheim. Laut der Polizei Niedersachsen gab es am Boden keine weiteren Verletzten. Die Bergungsarbeiten laufen, die Ermittlungen zur Absturzursache wurden eingeleitet.