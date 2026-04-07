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Unfall in Frankreich
TGV prallt in Lastwagen – Lokführer stirbt, mindestens 27 Verletzte

Am Dienstagmorgen kollidierte ein TGV-Zug an einem Bahnübergang im Norden Frankreichs mit einem Lastwagen. Der Lokführer kam ums Leben, mindestens 27 Menschen wurden verletzt.
Publiziert: 09:26 Uhr
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
Ein TGV-Zug verunfallte im Norden Frankreichs.
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Janine EnderliRedaktorin News

Bei dem Unfall kam der Lokführer ums Leben, mindestens 27 Menschen wurden verletzt, wie aus einem vorläufigen Bericht von TF1 hervorgeht.

Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang. Ein TGV-Zug auf der Strecke Dünkirchen–Paris kollidierte am Dienstagmorgen in Noeux-les-Mines im Norden Frankreichs mit einem Lkw. Der Lokführer kam bei dem Zusammenstoss ums Leben; mindestens 27 Menschen wurden verletzt, wie die Polizei in einem ersten Bericht mitteilte. 

+++Update folgt+++

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