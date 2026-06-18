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Video zeigt die brennende Öl-Raffinerie
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Angriff auf Moskau:Video zeigt die brennende Öl-Raffinerie

«Umfangreichste Attacke seit Jahren»
Ukrainischer Grossangriff auf Moskau

Heftiger Drohnenangriff auf Moskau: Die Ukraine attackierte am Donnerstag eine Öl-Raffinerie. Laut Bürgermeister Sobjanin wehrte die Luftabwehr 180 Drohnen ab, doch einige trafen ihr Ziel. Rund um die Fabrik herrscht Chaos.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Riesige Rauchsäulen und Flammen über Moskau.
Foto: AFP
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Janine EnderliRedaktorin News

Rauch, Flammen, Chaos: Die Ukraine hat Moskau am Donnerstag mit einem heftigen Drohnenangriff überzogen. Beobachter beschreiben ihn als die «umfangreichste Attacke» seit Jahren. 

Videos in den sozialen Medien zeigen grosse, schwarze Rauchsäulen über der Stadt. «Mehrere Drohnen haben es geschafft, MNPZ zu treffen», erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram mit Verweis auf eine grosse Öl-Raffinerie in der russischen Hauptstadt. Seinen Angaben zufolge fing die Luftverteidigung der Hauptstadt über Nacht 180 Drohnen ab.

«Luftverteidigungseinheiten wehren weiterhin einen grossangelegten Angriff ab», fügte Sobjanin hinzu. Dem Bürgermeister zufolge wurden die Strassen in der Nähe der angegriffenen Raffinerie gesperrt. Er machte keine weiteren Angaben zu möglichen Schäden an der Anlage.

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