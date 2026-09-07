Russland fordert Deutschland zu Konsulat-Schliessung auf

Das deutsche Konsulat in St. Petersburg muss schliessen – und zwar bis am 18. September. Das hat das russische Aussenministerium verlauten lassen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die deutsch-russischen Beziehungen bröckeln. Nachdem die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (70) offen Russland die Schuld an den Drohnen-Vorfällen am Flughafen in Leipzig gegeben hat, zieht der Kreml nun einen ersten Schlussstrich. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass schreibt, hat das Aussenministerium veranlasst, das deutsche Konsulat in St. Petersburg schliessen zu lassen.

«Russland widerruft seine Zustimmung zum Betrieb des deutschen Generalkonsulats in St. Petersburg, das seinen Betrieb spätestens am 18. September einstellen muss», schreibt das Ministerium in einer Mitteilung. Zuvor liessen deutsche Behörden verlauten, das russische Generalkonsulat in Bonn schliessen zu lassen.

Eine Reaktion aus Deutschland blieb bisher aus. Die deutsche Botschaft in Moskau dürfte offen bleiben.

Auch die Goethe-Institute in der russischen Hauptstadt müssen ihre Türen schliessen. Die Mitarbeitenden müssen bis zum 13. September das Land verlassen – dies dürfte als Antwort auf die Schliessung des Russischen Hauses in Berlin verstanden werden.