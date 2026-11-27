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Ukrainischer Laser schiesst erstmals russische Drohne ab
Erster Einsatz im Video
Ukrainischer Laser schiesst erstmals russische Drohne ab
Das ukrainische Laser-Luftabwehrsystem «Blisk» schiesst erstmals eine russische Drohne ab. Ein Video zeigt den Abschuss.
Publiziert: 09:17 Uhr
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