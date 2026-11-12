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Ukrainische Schildkrötenpanzer greifen russische Positionen an
Von Drohnen attackiert
Ukrainische Schildkrötenpanzer greifen russische Positionen an
Video des 475. Sturmregiments der Ukraine «Code 9.2» mit zwei Schildkrötenpanzern, die russische Positionen angreifen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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