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Von Drohnen attackiert
Ukrainische Schildkrötenpanzer greifen russische Positionen an

Video des 475. Sturmregiments der Ukraine «Code 9.2» mit zwei Schildkrötenpanzern, die russische Positionen angreifen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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