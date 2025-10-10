Nächtlicher Drohnen-Grossangriff kostet Siebenjährigen das Leben

Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk

Auch in der Nacht auf Freitag erfüllen surrende Drohnen und Explosionen die Stille über der Ukraine. Mehrere Städte stehen unter Beschuss – die ukrainische Luftwaffe sprach unter anderem über einen «massiven» Angriff auf die Hauptstadt Kiew.

Erst vergangene Woche kam es bereits zu heftigen Drohnen-Angriffen auf die Ukraine. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Auch Saporischschja, eine Region im Südosten des Landes, wurde zum Ziel russischer Drohnen. Mehrere Menschen wurden dort verletzt – darunter ein kleiner Junge (†7). Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er schliesslich verstarb. Das bestätigte der örtliche Gouverneur Iwan Fedorow.

Gezielte Schläge auf die Energieversorgung

Svitlana Hrynchuk, die ukrainische Energieministerin, sprach auf Telegram von einem «massiven Angriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur». Verschiedene Versorger würden alles in ihrer Macht stehende tun, um den Schaden zu vermindern. Eine Einschätzung soll folgen, sobald «die Sicherheitslage es zulässt».

Dass Russland die ukrainische Energieinfrastruktur zum Ziel seiner Angriffe macht, ist keine neue Taktik. Speziell nun, da der Winter Einzug hält, tun Schläge auf die Energieversorgung dem Land besonders weh – und das weiss Putin.

Das AKW Saporischschja. Foto: IMAGO/NurPhoto

Erst kürzlich führte russischer Beschuss zu einem Stromausfall in etwa 50'000 Haushalten in der nördlichen Region Tschernihiw. Derzeit wird das AKW Saporischschja in der Ukraine nur mithilfe von Dieselgeneratoren gekühlt – doch der Treibstoff wird knapp. Und auch beim Kernkraftwerk Tschernobyl gibt es Probleme.