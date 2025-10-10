Darum gehts
Russland greift die Ukraine unvermindert an
Gleichzeit häufen sich Nato-Luftraumverletzungen
Experten sind sich sicher: Putin testet das Bündnis
Trump geht auf Distanz zu Putin
Nächtlicher Drohnen-Grossangriff kostet Siebenjährigen das Leben
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
Auch in der Nacht auf Freitag erfüllen surrende Drohnen und Explosionen die Stille über der Ukraine. Mehrere Städte stehen unter Beschuss – die ukrainische Luftwaffe sprach unter anderem über einen «massiven» Angriff auf die Hauptstadt Kiew.
Auch Saporischschja, eine Region im Südosten des Landes, wurde zum Ziel russischer Drohnen. Mehrere Menschen wurden dort verletzt – darunter ein kleiner Junge (†7). Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er schliesslich verstarb. Das bestätigte der örtliche Gouverneur Iwan Fedorow.
Gezielte Schläge auf die Energieversorgung
Svitlana Hrynchuk, die ukrainische Energieministerin, sprach auf Telegram von einem «massiven Angriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur». Verschiedene Versorger würden alles in ihrer Macht stehende tun, um den Schaden zu vermindern. Eine Einschätzung soll folgen, sobald «die Sicherheitslage es zulässt».
Dass Russland die ukrainische Energieinfrastruktur zum Ziel seiner Angriffe macht, ist keine neue Taktik. Speziell nun, da der Winter Einzug hält, tun Schläge auf die Energieversorgung dem Land besonders weh – und das weiss Putin.
Erst kürzlich führte russischer Beschuss zu einem Stromausfall in etwa 50'000 Haushalten in der nördlichen Region Tschernihiw. Derzeit wird das AKW Saporischschja in der Ukraine nur mithilfe von Dieselgeneratoren gekühlt – doch der Treibstoff wird knapp. Und auch beim Kernkraftwerk Tschernobyl gibt es Probleme.
Ex-Kremlchef Medwedew besucht Kim in Nordkorea
Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst
Angesichts der hohen Verluste im Ukraine-Krieg braucht Russland dringend neue Soldaten. Reist der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew (60) deshalb zu den Feierlichkeiten rund um den 80. Geburtstag der Partei der Arbeit Koreas?
«Die Freunde sind zusammen. Die Feinde werden nervös», schrieb Medwedew nach seiner Ankunft in Pjöngjang auf der neuen russischen Plattform Max. Medwedew ist als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats in Moskau weiterhin eine einflussreiche Figur im Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin (73).
Klar ist: Machthaber Kim Jong Un (41) entsandte bereits in der Vergangenheit Soldaten in den Krieg. Schätzungsweise 14'000 Nordkoreaner beteiligten sich an der Rückeroberung von Landstrichen in der westrussischen Region Kursk. Mindestens 2000 von ihnen sollen gefallen sein.
Doch Kim ist offenbar mit der ungleichen Partnerschaft zunehmend unzufrieden, wie Kollege Daniel Macher im September schrieb. Neben Soldaten schickte er den Russen Millionen Artilleriegranaten, Raketen und Abschussvorrichtungen im Wert von mindestens 5,6 Milliarden Dollar.
Im Gegenzug erhielt Nordkorea Waren für höchstens 1,2 Milliarden Dollar – ein schlechtes Geschäft für das verarmte Land. Dennoch gab es im Sommer Spekulationen, dass Kim weitere 30'000 Soldaten in den Krieg schicken könnte. Russland und Nordkorea haben im November 2024 einen Beistandspakt geschlossen.
Geleaktes Dokument soll russische Verluste beziffern
Von Alexander Terwey, Stv. Teamlead Newsdesk
Dass im Ukrainekrieg auf beiden Seiten täglich Menschen sterben, ist kein Geheimnis. Die genauen Zahlen hingegen werden vor allem von russischer Seite aber entweder geschönt, oder noch lieber einfach unter Verschluss gehalten.
Jetzt ist laut verschiedenen Berichten allerdings ein Dokument aufgetaucht, das die russischen Verlustzahlen im Ukrainekrieg zeigen soll. Gemäss dem Online-Portal «United24 Media» sollen in den ersten acht Monaten des Jahres 86'744 Soldaten im Ukraine-Krieg getötet worden sein. 158'529 Soldaten sollen verwundet worden sein. Ausserdem gelten laut Bericht 33'966 Soldaten als vermisst. Insgesamt liegen die Verluste, diesen Zahlen zufolge, bei 279'239.
An einigen Frontabschnitten ist die Zahl der Verluste deutlich höher als an anderen, wie eine Grafik zeigt. Demnach soll allein die Streitkräftegruppierung Zentrum mehr als 96'000 Soldaten verloren haben. Von diesen sollen fast 28'000 getötet worden sein. In der Gruppierung Nord werden die Verluste auf über 53'000 beziffert, in der Gruppierung West auf über 46'000.
Trotz der hohen Verluste gehen die russischen Angriffe in der Ukraine unvermindert weiter. Einerseits setzt Wladimir Putin dabei auf günstige Drohnen. Andererseits schickt der russische Präsident immer wieder auch ausländische Soldaten an die Front.
Wie mein Kollege Mattia Jutzeler schreibt, schickt Putin mittlerweiile sogar Araber in den Krieg. Die Rekrutierungsmethode ist perfide. In vielen Fällen werden die Soldaten mit falschen Versprechungen nach Russland gelockt – und dann in den Krieg geschickt.
Putin will ukrainische Raketen- und Drohnenfabriken zerstören
Von Guido Felder, Auslandredaktor
Wladimir Putin zeigt sich an seinem 73. Geburtstag siegessicher. Bei einem Treffen mit der Militärführung bekräftigte er, dass Russland an seinen Kriegszielen in der Ukraine festhält. «Alle Ziele müssen erreicht werden», sagte er beim Festessen mit Generälen. Experten warnen schon vor einem Angriff auf die Nato, schreibt meine Kollegin Janine Enderli.
Die ukrainischen Angriffe tief ins russische Hinterland – etwa auf Treibstofflager und Raffinerien – nennt Putin wirkungslos. Sie dienten nur dazu, den Westen zu beeindrucken, behauptet er. Die strategische Initiative liege weiter bei Russland, das laut Putin in diesem Jahr 4900 Quadratkilometer und über 200 Orte eingenommen habe – Angaben, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen.
Generalstabschef Waleri Gerassimow erklärte, Priorität hätten nun Angriffe auf ukrainische Raketen- und Drohnenfabriken. Putin forderte zugleich mehr Schutz für russische Energieanlagen und die Bevölkerung nach den jüngsten Drohnenattacken.
Während Russland an der Front weiter vorrückt, versucht die Ukraine mit westlicher Unterstützung, dem Dauerbeschuss standzuhalten – in einem Krieg, der seit über dreieinhalb Jahren anhält.
«Das wäre eine ernste Eskalation»
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Wie wir bereits im vorherigen Eintrag beschrieben haben, hält die mögliche Tomahawk-Lieferung von US-Präsident Donald Trump an die Ukraine, die diplomatischen Drähte heiss. Russland warnt vehement vor diesem Schritt.
Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die mögliche Lieferung am Dienstag als «ernste Eskalation». Besonders brisant sei, dass es sich bei den Tomahawk-Raketen, die Kiew erhalten könnte, um nuklearfähige Systeme handeln könne, warnte Peskow. Moskau würde darauf deutlich reagieren.
Die strategische Dimension möglicher Langstreckenraketen ist nicht zu vernachlässigen. Die Ukraine könnte damit Ziele treffen, die tief in Russland liegen. Hier erklären wir dir, was die Raketen so tödlich macht.
Haben die Ukrainer erstmals den Ural überquert?
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Es wäre ein ungewöhnlich tiefer Schlag ins russische Hinterland, der dem Ukraine-Krieg eine neue Dynamik verleihen würde: In der ölreichen Region Tjumen in Westsibirien sollen am Montagabend mehrere Drohnen eingeschlagen sein – mehr als 2000 Kilometer von der Front entfernt. Nach Angaben der Regionalverwaltung wurden drei Drohnen auf dem Gelände eines Unternehmens in der Gebietshauptstadt entdeckt und unschädlich gemacht. «Das operative Eingreifen der Notdienste hat die Detonation der Drohnen verhindert», hiess es auf Telegram. Schäden oder Verletzte habe es keine gegeben. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.
Die Darstellung ukrainischer Quellen klingt anders. Der Telegram-Kanal Exilenova berichtet, eine Raffinerie sei getroffen worden. Ein beigefügtes Foto zeigt leichte Beschädigungen an einer Schutzwand vor Öltanks. Auch diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.
Sollten die Flugobjekte tatsächlich aus der Ukraine gestartet sein, wäre das ein Novum: Erstmals hätten ukrainische Langstreckendrohnen das Uralgebirge überquert – eine deutliche Ausweitung der Reichweite. Bereits im Sommer hatte Kiew mit Drohnen strategische Bomber in Irkutsk in Ostsibirien attackiert, damals jedoch von innerhalb Russlands aus.
Das Thema Reichweite ist derzeit heiss diskutiert. US-Präsident Donald Trump (79) hat angekündigt, der Ukraine möglicherweise Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern. Welche Bedingung er dafür stellt, kannst du im Artikel meines Kollegen Daniel Kestenholz nachlesen.
Volltreffer auf Sprengstofffabrik
Von Guido Felder, Auslandredaktor
Die Ukraine hats auf Putins Achillesferse abgesehen. Immer wieder greifen die Ukraine Energie- und Nachschubeinrichtungen auf russischem Boden an. Und das mit Erfolg. Diesmal flog eine Sprengstofffabrik in der Stadt Dserschinsk im russischen Gebiet Nischni Nowgorod in die Luft. Wie der Generalstab in Kiew mitteilt, habe es zahlreiche Explosionen und Brände in der Umgebung des Ziels gegeben.
Der lokale Gouverneur Gleb Nikitin bestätigte die Brände. Diese habe es aber in privaten Einrichtungen gegeben. Der Abwehr sei es gelungen, 20 Drohnen abzuschiessen.
Auch auf der Halbinsel Krim haben die Ukrainer nach eigenen Angaben einen Volltreffer gelandet. Bei einem Ölumschlagkomplex, der die russische Armee versorgt, habe es nach dem Angriff einen Grossbrand gegeben.
Die Ukrainer haben neue Hoffnung geschöpft. Dies, nachdem US-Präsident Donald Trump (79) geschrieben hatte, dass die Ukraine die ursprünglichen Grenzen zurückgewinnen könnte.
Ukraine findet Schweizer Bauteile in Drohnen
Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk
Der Ukraine-Krieg ist weit weg, oder? Tatsächlich führen aber Spuren in die Schweiz. In von der Ukraine abgeschossenen russischen Drohnen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski Teile westlicher Hersteller gefunden worden. Laut Selenski geht es unter anderem um Komponenten aus Schweizer Herstellung.
Damit bestätigt Selenski die Recherchen meines Kollegen Samuel Schumachers. Er hatte vor ein paar Tagen über die «Geran-3», die gefährlichste Drohne in Putins Arsenal, berichtet. Hier erfährst du mehr darüber.
Als weitere Länder nannte der ukrainische Staatschef China, Taiwan, Grossbritannien, Japan, Südkorea und die Niederlande. Zu den Komponenten, die in den abgeschossenen Drohnen und Raketen gefunden wurden, gehörten laut Selenskyj Konverter, Sensoren und Mikrocomputer.
Polen schickt Kampfjets wegen Russland-Angriff auf Ukraine
Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk
Kreml-Chef Wladimir Putin will die Ukrainer zermürben, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern im ganzen Land. Anders lassen sich die Angriffe auf die Zivilbevölkerung kaum erklären.
Bei neuen russischen Luftangriffen in der Ukraine sind am Wochenende sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. In der südöstlichen Region Saporischschja wurde bei Angriffen eine Frau getötet, in der westlichen Region Lwiw verloren vier Menschen ihr Leben, wie örtliche ukrainische Behörden am Sonntag erklärten.
In einigen Regionen lösten die Angriffe zudem weitflächige Stromausfälle aus. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von «Luftterror».
In der Nacht zum Sonntag galt in der Ukraine ein landesweiter Luftalarm. Im benachbarten Nato-Land Polen stiegen Kampfjets auf, wie die dortige Armee im Onlinedienst X mitteilte. Die Bodenverteidigung sei in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, insbesondere in Gebieten in der Nähe der Ukraine, um den Luftraum des Landes zu schützen.
Am Samstag waren bei einem Angriff auf einen Bahnhof in Schostka in der nordöstlichen Region Sumy ukrainischen Behörden zufolge bereits ein Mensch getötet und mindestens 30 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien Passagiere und Bahnangestellte. Selenskyj veröffentlichte ein Video mit einem in Flammen stehenden Waggon und sprach von einem «grausamen» Angriff. Den russischen Streitkräften habe bewusst sein müssen, dass sie Zivilisten treffen.
Mit dem Anbruch der kalten Jahreszeit hat die russische Armee auch ihre Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur wieder ausgeweitet. So startete sie diese Woche ihren grössten Angriff auf die Erdgas-Infrastruktur des Nachbarlandes seit Kriegsbeginn. Bereits am Samstag führte russischer Beschuss zu einem Stromausfall in etwa 50'000 Haushalten in der nördlichen Region Tschernihiw. Derzeit wird das AKW Saporischschja in der Ukraine nur mithilfe von Dieselgeneratoren gekühlt. Doch der Treibstoff wird knapp. Und auch beim Kernkraftwerk Tschernobyl gibt es Probleme. In dem Artikel hier erfährst du mehr darüber.
Russland greift die Ukraine erneut mit Drohnen an – Polen in Alarmbereitschaft
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
In der Nacht auf Sonntag hat die russische Armee einen erneuten, gross angelegten Drohnenangriff auf die Ukraine gestartet.
Die Grossstadt Saporischschja wurde am frühen Morgen zum Ziel eines kombinierten Angriffs von Drohnen und Kampfflugzeugen, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram berichtete. Mindestens zehn Kampfdrohnen und gelenkte Flugzeugbomben trafen die Stadt. Die Angriffe kosteten einer Frau das Leben, mindestens sechs weitere Bewohner sind verletzt worden, darunter ein 16-jähriges Mädchen. In einigen Stadtteilen soll die Versorgung mit Wasser und Strom ausgefallen sein.
Auch Kiew, Dnipro und Odessa meldeten Drohnenangriffe. Über eventuelle Opfer und Schäden in diesen Städten lagen zunächst keine Angaben vor.
Die ukrainische Flugabwehr warnte unterdessen vor möglichen Angriffen russischer Marschflugkörper. Anlass dafür war der Start von Kampfbombern vom Typ Tupolew Tu-95, die potenziell mit Marschflugkörpern bestückt sind.
Polnische Luftwaffe in höchster Alarmbereitschaft
Wie das Operationskommando der polnischen Streitkräfte auf X schreibt, bestehe auch im Nachbarland der Ukraine höchste Alarmbereitschaft. «Um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten, hat das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte alle notwendigen Massnahmen eingeleitet», heisst es.
«Polnische und verbündete Flugzeuge operieren intensiv in unserem Luftraum, und die bodengestützten Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme haben die höchste Bereitschaftsstufe erreicht.»
Weiter wird betont, dass diese Massnahmen präventiver Natur seien. Man ziele auf den Schutz der Bevölkerung ab, speziell in den Grenzregionen.