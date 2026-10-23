Melania Trump vermittelt Waffenruhe in Oleschky

Überraschender Durchbruch im Ukraine-Krieg: US-First-Lady Melania Trump hat einen Waffenstillstand für die russisch besetzte Stadt Oleschky vermittelt. Ab dem 29. Oktober sollen die Waffen schweigen, um gefangene Zivilisten zu retten.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Menschen in der ukrainischen Frontstadt Oleschky können aufatmen. Wie das Weisse Haus mitteilt, hat US-First-Lady Melania Trump eine Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine erreicht. Diese startet am 29. Oktober.

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Die Stadt ist seit Februar 2022 von russischen Truppen besetzt und leidet unter einer dramatischen Versorgungskrise. Das Weisse Haus erklärt die Einigung: «Beide Nationen einigten sich, alle militärischen Handlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen und die Evakuierung von Zivilisten durch einen sicheren Korridor vorzubereiten.»

Melania Trump äussert sich in einer Mitteilung besorgt: «Die Lage in Oleschky ist katastrophal. Die Stadt ist eine Kriegsfront und am Rande des Zusammenbruchs.» Dort lebten vor allem ältere Menschen. Sie bräuchten dringend medizinische Versorgung, Medikamente, Nahrung und sauberes Wasser.

Zudem setzt sich die US-First-Lady für die Rückführung ukrainischer Kinder ein.