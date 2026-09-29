In der stark umkämpften Gegend Lyman konnten die ukrainischen Truppen mithilfe von Bodenrobotern erste Erfolge verzeichnen. Ein Experte ordnet die Stärken und Schwächen der Killerroboter ein und gibt an, wie Russland auf die Technologie reagieren könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukraine nutzt Boden-Roboter bei «Operation Vivaldi» in Region Donezk

Roboter überwinden russische Linien, überraschen mit Drohnentransport und Funksteuerung

Bis zu 20 km hinter Linien eingesetzt, gefährden russische Logistikpunkte

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Bei der «Operation Vivaldi» setzen die ukrainischen Truppen vermehrt auf Hightech-Waffen. Jüngst vermeldete der General hinter der Operation, Andrij Bilezkyj (47), den taktischen Einsatz von tödlichen Bodenrobotern. Die Strategie wird bereits für erste Erfolge in der Region Donezk verantwortlich gemacht. Geopolitik-Experte Klemens Fischer (61) ordnet die neuen Kampfsysteme auf Anfrage von Blick ein.

«Die Effektivität dieser Kampfroboter liegt im Überraschungsmoment», gibt der Experte an. Dieser sei spätestens nach der Veröffentlichung durch die Ukraine verpufft. Dennoch geht Fischer davon aus, dass unbemannte Bodensysteme das Gefechtsfeld weiterhin prägen werden. Dies, da ihr Einsatz auch jenseits der Überraschung taktische Vorteile bringe. Nicht zuletzt aufgrund der grossen Einsatzbandbreite der Roboter, die von Logistikaufgaben über Minenräumungen bis hin zu Kampfeinsätzen reicht.

Ukraine wendet modernste Technik auf altes Trägersystem an

Dass unbemannte Sprengstoffträger im Kampf eingesetzt werden, ist laut Fischer keine Neuheit – in ihrer ursprünglichsten Form gab es diese bereits im Zweiten Weltkrieg. «Die Ukraine wendet auf dieses mittlerweile über achtzig Jahre alte Trägersystem aber sehr erfolgreich die neuesten Techniken an», erklärt Fischer. Er hebt hervor, dass die Boden-Roboter bei der Operation Vivaldi bereits per Drohne an ihren Einsatzort geflogen wurden und im Anschluss per Funksteuerung noch näher an ihr Ziel geführt werden konnten.

Bei solch komplexen Einsätzen ergeben sich laut Fischer jedoch auch neue Herausforderungen in der Herstellung und bei dem Bezug der Baukomponenten. «Sollen Bodenroboter lufttransportfähig sein, beeinflusst das die Auswahl des Baumaterials, um die Last möglichst gering zu halten», hält er fest. Gleichzeitig müssen sie genügend robust sein, um die Landung zu überstehen und im Gelände ans Ziel gesteuert werden zu können.

Bodenroboter verschieben Kampfzonen nach hinten

Dabei kann die Geländebeschaffenheit den Bodenrobotern zum Verhängnis werden. Unter anderem Schlamm, Gräben, Trümmer oder Glatteis können die verhältnismässig langsamen Roboter behindern. Insbesondere auf offenem Gelände seien diese dadurch sehr anfällig für gegnerische Drohnen. Eine weitere Einschränkung kommt durch ihren begrenzten Einsatzradius. Fischer stellt klar: «Die Roboter sind für punktuelle Missionen geeignet, nicht aber zur Einnahme von grösseren Flächen oder gar für das Halten derartiger Eroberungen.»

Bei der Operation Vivaldi wurden Bodenroboter teilweise bis zu 20 Kilometer hinter den russischen Linien abgesetzt und dort gegen Versorgungseinrichtungen eingesetzt. Fischer geht davon aus, dass Russland nun auch hintere Kampfzonen neu organisieren und Logistikpunkte besser verteidigen wird. «Die dafür notwendige Technologie ist grundsätzlich vorhanden», beschreibt Fischer die Ausgangslage. Allerdings würde man dafür zusätzliches Personal benötigen, das dadurch vorerst für eigene Angriffsmassnahmen wegfallen würde.