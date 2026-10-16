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Ukraine: Drohne soll verwundete Soldaten retten
Einsätze im Kriegsgebiet
Ukraine will mit Drohnen verwundete Soldaten retten
Die Nachrichtenagentur AP durfte exklusiv an eine Vorführung einer ukrainischen Drohne, welche verwundete Soldaten aus Kriegsgebieten retten soll.
Publiziert: vor 1 Minute
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Lea Haberl
Video-Redaktorin Blick
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