DE
FR
Abonnieren

Einsätze im Kriegsgebiet
Ukraine will mit Drohnen verwundete Soldaten retten

Die Nachrichtenagentur AP durfte exklusiv an eine Vorführung einer ukrainischen Drohne, welche verwundete Soldaten aus Kriegsgebieten retten soll.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Aktuelles zum Ukraine-Krieg
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen