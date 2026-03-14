Ein ehemaliger US-Air-Force-General wird seit Ende Februar vermisst. Die Umstände sind mysteriös. Polizei und FBI suchen mit Drohnen, Hunden und Hubschraubern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-General Neil McCasland (68) seit 27. Februar in Albuquerque vermisst

Spekulationen über Verbindungen zu Ufo-Geheimnissen und ausserirdischen Trümmern

Polizei sucht mit Drohnen und Hunden, persönliche Gegenstände im Haus gefunden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Wo ist nur Neil McCasland (68)? Der ehemalige General der US Air Force wird vermisst. Er wurde zuletzt am 27. Februar um 11 Uhr in seinem Haus in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico gesehen. Die Umstände sind mysteriös und sorgen im Netz für mächtig Wirbel.

Denn: Während seiner Laufbahn bei der Luftwaffe leitete McCasland Forschungsprojekte auf der Wright-Patterson Air Force Base in Ohio. Dieser Stützpunkt wird seit langem mit Gerüchten um ausserirdische Trümmer in Verbindung gebracht, die angeblich aus dem Ufo-Hotspot Roswell in New Mexico stammen sollen.

Hinzu kommt: Das Verschwinden des Generals ereignete sich nur wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump (79) auf Truth Social angekündigt hatte, das Verteidigungsministerium anzuweisen, Akten über Ufos und ausserirdisches Leben freizugeben.

«Neil verfügt über keinerlei Spezialwissen»

Wurde der Ex-General entführt? Was wusste er? Wilde Spekulationen kursieren im Netz rund um das Verschwinden von Neil McCasland. Seine Frau Susan McCasland Wilkerson meldete sich deswegen auf Facebook zu Wort. «Es stimmt, dass Neil, als er bei der Luftwaffe war, Zugang zu einigen streng geheimen Programmen und Informationen hatte. Er ist vor fast 13 Jahren aus der Luftwaffe ausgeschieden und verfügt seitdem nur noch über ganz gewöhnliche Sicherheitsfreigaben», schreibt sie.

Dass er wegen möglicher Militär-Geheimnisse entführt wurde, hält sie für unwahrscheinlich. Er habe auch kein Alzheimer oder sei nicht verwirrt gewesen. Gleichzeitig bestätigt Susan McCasland, dass ihr Mann zur Ufo-Community Kontakt hatte. Es sei dabei aber nur um technische Fragen gegangen. Und seine Frau stellt klar: «Neil verfügt über keinerlei Spezialwissen über ausserirdische Leichen und Trümmerteile.»

Wanderschuhe und Waffe fehlen

Anzeichen für ein Verbrechen gibt es keine, erklärte die Polizei. Laut dem Büro des Sheriffs von Bernalillo County wurden in seinem Haus sein Mobiltelefon, seine Brille und andere persönliche Gegenstände gefunden. Allerdings fehlen seine Wanderschuhe, sein Portemonnaie und ein Revolver.

Die Ermittler gehen davon aus, dass er zu Fuss unterwegs ist, und vermuten, dass er sich in den Sandia-Bergen oder den Northeast Heights von Albuquerque aufhalten könnte. «Er ist ein begeisterter Outdoor-Sportler und wandert, läuft oder fährt oft Velo in diesen Gebieten», teilte die Behörde mit. Das FBI unterstützt die Suchaktionen, zu denen auch Drohnen, Hubschrauber und Suchhunde gehören.