Ein Buschbrand entlang der Autobahn A9 bei Salles-d'Aude in Frankreich sorgte am Montag für eine Vollsperrung. Die Flammen waren so heftig, dass die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt wurde. 200 Feuerwehrleute und Löschflugzeuge kämpften gegen das Inferno.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Buschbrand an A9 nahe Salles-d'Aude in Frankreich sperrt Autobahn Montag komplett

200 Feuerwehrleute, 4 Löschflugzeuge im Einsatz

Im Département Aude höchste Waldbrand-Alarmstufe, Risiko «sehr hoch»

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag wütete entlang der Autobahn A9 in Frankreich ein Buschbrand. Das berichtete die Zeitung «L'Indépendant». Die Flammen nahe der Stadt Salles-d'Aude im Département Aude waren demnach so heftig, dass die Behörden die Autobahn in beide Richtungen sperren mussten.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigte lodernde Flammen rechts und links der äusseren Leitplanken. Dichter Rauch wehte über die Fahrbahn.

200 Feuerwehrleute rückten zum Brandherd aus. Aus der Luft wurden sie von vier Canadair-Löschflugzeugen und einem Helikopter unterstützt. Starker Wind und grosse Hitze gestalteten die Löscharbeiten schwierig. Im Département Aude gilt nur wenige Tage vor Herbstbeginn die höchste Waldbrand-Alarmstufe. Das Risiko für Waldbrände wird als «sehr hoch» eingestuft.