Darum gehts
- Buschbrand an A9 nahe Salles-d'Aude in Frankreich sperrt Autobahn Montag komplett
- 200 Feuerwehrleute, 4 Löschflugzeuge im Einsatz
- Im Département Aude höchste Waldbrand-Alarmstufe, Risiko «sehr hoch»
Am Montag wütete entlang der Autobahn A9 in Frankreich ein Buschbrand. Das berichtete die Zeitung «L'Indépendant». Die Flammen nahe der Stadt Salles-d'Aude im Département Aude waren demnach so heftig, dass die Behörden die Autobahn in beide Richtungen sperren mussten.
Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigte lodernde Flammen rechts und links der äusseren Leitplanken. Dichter Rauch wehte über die Fahrbahn.
200 Feuerwehrleute rückten zum Brandherd aus. Aus der Luft wurden sie von vier Canadair-Löschflugzeugen und einem Helikopter unterstützt. Starker Wind und grosse Hitze gestalteten die Löscharbeiten schwierig. Im Département Aude gilt nur wenige Tage vor Herbstbeginn die höchste Waldbrand-Alarmstufe. Das Risiko für Waldbrände wird als «sehr hoch» eingestuft.