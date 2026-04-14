Mit Trump als Nachbar ist Europa bei den Kanadiern gross im Trend. Eine Umfrage offenbart die Entrüstung über Washington: Die klare Mehrheit der Befragten will eine EU-Mitgliedschaft zumindest prüfen. Wäre ein Beitritt überhaupt möglich?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 25 Prozent der Kanadier wollen EU-Beitritt, 58 Prozent wollen prüfen

Trumps Politik schürt Unsicherheit, Europa wird als stabiler Partner gesehen

4000 Befragte, 17 Prozent lehnen EU-Beitritt ab War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Guido Felder Ausland-Redaktor

In Kanada wächst der Frust über den mächtigen und immer unberechenbarer werdenden Nachbarn. Donald Trumps (79) bedrohliche Politik führt zu überraschenden Gedankenspielen. Laut einer Umfrage von Spark Advocacy bei 4000 Kanadiern möchten 25 Prozent der EU beitreten und weitere 58 Prozent möchten die Idee vertieft prüfen. Nur 17 Prozent halten einen Beitritt für eine schlechte Idee.

Trumps Politik, geprägt von Strafzöllen, scharfer Rhetorik und wiederholten Provokationen gegenüber Ottawa, hat das Vertrauen vieler Kanadier erschüttert. Selbst enge wirtschaftliche und politische Verbindungen scheinen für viele nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Trump möchte Kanada zum 51. US-Bundesstaat machen.

Wäre das überhaupt möglich?

Hinzu kommen wirtschaftliche Sorgen: Die unberechenbare Handelspolitik aus Washington sorgt für Unsicherheit und verstärkt den Wunsch nach stabileren Partnerschaften. Europa rückt dabei stärker in den Fokus – als Gegenpol zu den USA und als verlässlicherer Partner mit grossen Absatzmärkten.

Das Umfrage-Institut Spark Advocacy schreibt in seiner Auswertung: «Die ständige Feindseligkeit Trumps gegenüber der Nato hat den Wunsch der Kanadier nach einer Zukunft bestärkt, in der die Entscheidungen einer US-Regierung weniger Einfluss auf unser Leben in Kanada haben.»

Wäre ein EU-Beitritt überhaupt möglich? Nein. Laut EU-Vertrag können nur europäische Staaten Mitglied werden. Daher müsste zuerst der Vertrag angepasst werden. Realistisch ist das aber nicht, weil die geografische Distanz schlicht zu gross ist. Wegen der gemeinsamen Werte könnte aber die Zusammenarbeit massiv ausgebaut werden. Das Resultat könnte zum Beispiel eine EU+ sein.















