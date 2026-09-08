Russische Drohne in Nato-Luftraum – Alarm in Rumänien

Am Dienstagabend berichten mehrere lokale Medien, dass eine russische Geran-Drohne in den Nato-Luftraum eingedrungen sei. Demnach sei die Drohne zunächst in den Luftraum Moldaus eingedrungen und sei anschliessend über die Grenze nach Rumänien geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russische Geran-Drohne überflog Moldau und Rumänien am Dienstagabend

Rumänien ruft Alarmstufe «Extrem» aus, Bevölkerung sucht Schutz

Flughafen Iasi geschlossen, zwei Kampfjets entsendet

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Alarm an der Grenze zwischen Rumänien und Moldau: Wie lokale Medien berichten, soll es am Dienstagabend zu einem Drohnenvorfall gekommen sein. Demnach sei eine russische Geran-Drohne zunächst in den Luftraum Moldaus eingedrungen und sei daraufhin über die Grenze nach Rumänien geflogen.

Wie das News-Portal «Faytuks Network» berichtet, wurde in Rumänien die Alarmstufe «Extrem» ausgerufen. In einer Alarm-Nachricht wird vor möglichen herabfallenden Gegenständen aus dem Luftraum gewarnt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in Kellern oder Zivilschutzräumen Schutz zu suchen oder sich in Innenräumen von Fenstern und Aussenwänden wegzuhalten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laut Medienberichten wurden bereits zwei Kampfjets entsendet, um die Drohne abzuschiessen. Der Flughafen im rumänischen Iasi hat seinen Betrieb eingestellt.

+++Update folgt+++