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Über Moldau eingedrungen
Russische Drohne in Nato-Luftraum – Alarm in Rumänien

Am Dienstagabend berichten mehrere lokale Medien, dass eine russische Geran-Drohne in den Nato-Luftraum eingedrungen sei. Demnach sei die Drohne zunächst in den Luftraum Moldaus eingedrungen und sei anschliessend über die Grenze nach Rumänien geflogen.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Laut Medienberichten ist eine russische Drohne über Moldau in den Nato-Luftraum eingedrungen. (Symbolbild)
Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Russische Geran-Drohne überflog Moldau und Rumänien am Dienstagabend
  • Rumänien ruft Alarmstufe «Extrem» aus, Bevölkerung sucht Schutz
  • Flughafen Iasi geschlossen, zwei Kampfjets entsendet
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Alarm an der Grenze zwischen Rumänien und Moldau: Wie lokale Medien berichten, soll es am Dienstagabend zu einem Drohnenvorfall gekommen sein. Demnach sei eine russische Geran-Drohne zunächst in den Luftraum Moldaus eingedrungen und sei daraufhin über die Grenze nach Rumänien geflogen. 

Wie das News-Portal «Faytuks Network» berichtet, wurde in Rumänien die Alarmstufe «Extrem» ausgerufen. In einer Alarm-Nachricht wird vor möglichen herabfallenden Gegenständen aus dem Luftraum gewarnt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in Kellern oder Zivilschutzräumen Schutz zu suchen oder sich in Innenräumen von Fenstern und Aussenwänden wegzuhalten. 

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Laut Medienberichten wurden bereits zwei Kampfjets entsendet, um die Drohne abzuschiessen. Der Flughafen im rumänischen Iasi hat seinen Betrieb eingestellt.

+++Update folgt+++

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