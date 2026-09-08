Russische Drohne in Nato-Luftraum – Alarm in Rumänien

Darum gehts
- Russische Geran-Drohne überflog Moldau und Rumänien am Dienstagabend
- Rumänien ruft Alarmstufe «Extrem» aus, Bevölkerung sucht Schutz
- Flughafen Iasi geschlossen, zwei Kampfjets entsendet
Alarm an der Grenze zwischen Rumänien und Moldau: Wie lokale Medien berichten, soll es am Dienstagabend zu einem Drohnenvorfall gekommen sein. Demnach sei eine russische Geran-Drohne zunächst in den Luftraum Moldaus eingedrungen und sei daraufhin über die Grenze nach Rumänien geflogen.
Wie das News-Portal «Faytuks Network» berichtet, wurde in Rumänien die Alarmstufe «Extrem» ausgerufen. In einer Alarm-Nachricht wird vor möglichen herabfallenden Gegenständen aus dem Luftraum gewarnt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in Kellern oder Zivilschutzräumen Schutz zu suchen oder sich in Innenräumen von Fenstern und Aussenwänden wegzuhalten.
Laut Medienberichten wurden bereits zwei Kampfjets entsendet, um die Drohne abzuschiessen. Der Flughafen im rumänischen Iasi hat seinen Betrieb eingestellt.
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