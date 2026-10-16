Aufgrund einer dreisten Aktion musste ein Flugzeug kurz vor dem Start zum Terminal zurückkehren. Ein Passagier wollte per KI einen bequemeren Sitz erschwindeln.

Darum gehts Ein Turkish-Airlines-Flug von Istanbul nach Izmir musste vor dem Start ans Gate zurückrollen

Ein Passagier manipulierte seine Bordkarte per KI von Economy-Reihe 23 auf Business-Reihe 4

Die Crew bemerkte Abweichungen bei der Passagierzählung, der Mann durfte dann nicht mitfliegen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich auf einem Inlandflug von Istanbul nach Izmir (Türkei). Kurz vor dem Start musste ein Flugzeug der Turkish Airlines wieder zurück ans Gate rollen. Der Grund: Ein Passagier wollte sich mittels KI einen Gratisplatz in der Business-Class erschwindeln.

Entdeckt wurde die Aktion durch eine Unregelmässigkeit bei der Passagierzählung, wie das türkische Aviatik-Portal HavaSosyalMedya berichtet. Die gezählten Personen in Business – und Economy-Klasse passten nicht zusammen. Durch routinemässige Prüfverfahren stellen Crewmitglieder für gewöhnlich rasch fest, wenn etwas nicht stimmt.

Ein Fehler oder eine Störung wurden zunächst geprüft, konnten jedoch ausgeschlossen werden.

Zuerst klappte der Plan

Schliesslich kommt heraus, dass sich der Mann einen besseren Platz erschleichen wollte. Der Passagier hatte eigentlich einen Platz in der Economy-Klasse (Reihe 23) gebucht. Mit KI erstellte er eine gefälschte Bordkarte. Sie wies einen Platz in der vierten Reihe der Business-Klasse aus.

Zunächst nahm er sogar auf dem Sitz Platz. Doch dann flog alles auf. Der Mann durfte anschliessend nicht mitfliegen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.