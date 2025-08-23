Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten, appelliert in einem Brief an Melania Trump, sich für Kinder im Gazastreifen einzusetzen. Sie bittet die ehemalige First Lady der USA, ihr Mitgefühl auch auf die Opfer in Gaza auszuweiten.

1/4 Die türkische First Lady Emine Erdogan bittet um Hilfe für die Kinder in Gaza. Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Emine Erdogan bittet Melania Trump um Hilfe für palästinensische Kinder

Türkische First Lady vergleicht Situation in Gaza mit ukrainischen Kindern

UNO erklärt Hungersnot in Gaza, Netanyahu weist dies als Lüge zurück

Die türkische Präsidentengattin Emine Erdogan hat an Melania Trump appelliert, sich bei Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für die palästinensischen Kinder im Gazastreifen einzusetzen, so wie sie es für die ukrainischen Kinder getan habe.

In einem von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichten Brief an die First Lady der USA erklärte Emine Erdogan, sie vertraue darauf, «dass das wichtige Mitgefühl, das Sie für die 648 ukrainischen Kinder gezeigt haben, die ihr Leben im Krieg verloren haben, auch auf den Gazastreifen ausgeweitet wird, wo in weniger als zwei Jahren 62'000 unschuldige Zivilisten, darunter 18'000 Kinder, brutal getötet wurden».

«Friedensbrief» von Melania an Putin

US-Präsident Donald Trump hatte dem russischen Staatschef Wladimir Putin beim Gipfeltreffen in Alaska Mitte August einen «Friedensbrief» von seiner Ehefrau Melania überreicht. Darin appellierte diese an Putin, Kinder zu schützen, die von «Dunkelheit» umgeben seien, aber von «Liebe, Chancen und Sicherheit» träumten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht, in dem bereits seit dreieinhalb Jahren andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

Lage im Gazastreifen offiziell Hungersnot

Emine Erdogan schrieb in ihrem Brief an Melania weiter: «Als eine Mutter, als eine Frau, als ein menschliches Wesen teile ich die in Ihrem Brief ausgedrückten Gefühle zutiefst, und ich hoffe, dass Sie den Kindern von Gaza dieselbe Hoffnung geben werden, die sich genauso nach Frieden und Ruhe sehnen.»

Am Dienstag hatte Erdogan Israel vorgeworfen, Hunger im Gazastreifen als Waffe einzusetzen. Die Bilder aus dem Palästinensergebiet seien «viel schlimmer, brutaler und unmenschlicher als die aus den Nazi-Lagern».

Die Uno hatte am Freitag für das Gebiet der Stadt Gaza offiziell eine Hungersnot erklärt. Netanyahu wies dies als «glatte Lüge» zurück.







