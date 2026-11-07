Trump will UFC-Boss Dana White als neuen Pressesprecher

US-Präsident Donald Trump hat UFC-Chef Dana White auf Truth Social den Posten als Pressesprecher angeboten. White hat offenbar noch nicht auf das Angebot geantwortet.

Janine Enderli Redaktorin News

Mit einem kuriosen Post auf Truth Social sorgt US-Präsident Donald Trump für Aufsehen. Er bietet UFC-Boss Dana White den Job als sein Pressesprecher an. «Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass dem grossartigen Dana White, einem unerbittlichen Kämpfer und Krieger, das Amt des Pressesprechers der Vereinigten Staaten angeboten wurde», schreibt Trump.

Trump bittet White auch darum, sein eigenes Personal mitzubringen – eine prominente Auswahl aktiver und ehemaliger MMA-Champions. «Auch wenn einige von ihnen nicht aus unserem Land stammen –, darunter Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes und Kayla Harris. Wir brauchen diese Menschen, um uns gegen die verrückte Linke zu verteidigen», heisst es weiter.

Meint Trump das ernst?

Zugesagt hat der UFC-Chef offenbar noch nicht: Trump schliesst seinen Appell mit den Worten: «Dana, bitte nimm den Posten an!»

Ob der Post ein ernstgemeinter Vorstoss, reine Provokation oder ein typischer PR-Gag ist, bleibt offen. Eine enge Verbindung besteht ohnehin: Trump und White pflegen seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft – White trat wiederholt als Redner bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen auf.