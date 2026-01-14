US-Präsident Donald Trump hat offenbar einen Militärschlag gegen den Iran beschlossen. Laut Reuters könnte der Angriff innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgen, berichten Beamte aus Europa und Israel.

Greifen die USA den Iran bereits in den nächsten 24 Stunden an?

Darum gehts Trump plant Militärschlag gegen Iran innerhalb 24 Stunden, berichten Quellen

Iran droht mit Vergeltung und zeigt Attentatswarnung gegen Trump

Janine Enderli

Geht es jetzt ganz schnell? Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass US-Präsident Donald Trump (79) offenbar einen Militärschlag gegen den Iran beschlossen hat. Dieser könnte bereits in den nächsten 24 Stunden erfolgen.

Zwei europäische Beamte teilten der Nachrichtenagentur mit, dass eine militärische Intervention der USA kurz bevorstehe. Eine der Quellen erklärte, dass sie bereits innerhalb des nächsten Tages stattfinden könnte.

Israel: Zeitpunkt und Umfang noch unklar

Eine israelische Quelle berichtet ebenfalls über Trumps Zustimmung zu einem Militärschlag, wobei Zeitpunkt und Umfang jedoch noch nicht klar seien. Das Weisse Haus hat sich bis anhin noch nicht zu einem konkreten Militärschlag geäussert.

Die Fluggesellschaft Lufthansa hat offenbar ebenfalls reagiert. Wie israelische Medien berichten, hat die Airline seinen Angestellten mitgeteilt, dass bis Montag Flüge nach Israel annulliert werden. Zudem werden die Crews zurück nach Europa geflogen.

Der Iran äusserte bereits Vergeltungsabsichten, sollte es zu einem US-Schlag kommen. Im iranischen Staatsfernsehen wurden sogar Attentatsdrohungen gegen Trump gesendet. Auf einem Transparent hiess es: «Dieses Mal wird das Ziel nicht verfehlt.» Daneben war ein Bild vom US-Präsidenten vom Juli 2024 als ein Attentatsversuch auf Trump knapp fehlschlug.