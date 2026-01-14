Attentat-Drohung gegen Trump im Iran

Nach den schweren Unruhen und landesweiten Aufständen im Iran herrscht in den Metropolen eine angespannte Ruhe. Gleichzeitig ist eine direkte Drohung gegen Trump aufgetaucht.

Darum gehts Iran zeigt Transparente mit «Tod den USA» und Foto von Trump

Bild von Trump-Attentat 2024 mit Drohung: «Ziel nicht verfehlen»

Die Lage im Iran scheint sich beruhigt zu haben. Zumindest macht es den Anschein. Doch der Hass auf die USA und Donald Trump scheint grösser zu werden. Wie ein AFP-Reporter aus Teheran berichtet, tauchten aus einer Menge Transparente mit der Aufschrift «Tod den USA» und Fotos des Obersten Führers, Ayatollah Ali Chamenei, auf.

Dazu auch ein Foto von US-Präsident Donald Trump. Kein gewöhnliches Foto, sondern ein Bild, das während des Attentats auf Trump im Jahr 2024 geschossen wurde. Dazu die Bildunterschrift: «Diesmal wird er sein Ziel nicht verfehlen.»

Trump drohte mehrmals dem Iran

Vor einem Jahr hatte ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahe gelegenen Dach auf Trump geschossen und ihn am rechten Ohr verletzt. Ein Besucher kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet.

Seit Beginn der Proteste gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik vor mehr als zwei Wochen hatte Trump dem Iran schon mehrfach mit einem Eingreifen der USA gedroht, falls Demonstranten getötet würden. Letzteren sagte er nun erneut Unterstützung zu. Hilfe sei unterwegs. Seine Drohungen blieben bislang jedoch folgenlos.