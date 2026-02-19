DE
Trump muss sich entscheiden
Schlagen die USA schon am Wochenende gegen den Iran los?

Der US-Truppenaufbau im Nahen Osten ist beinahe abgeschlossen. Nun fehlt nur noch der Angriffsbefehl des Präsidenten. Der Iran befestigt derweil seine Militäranlagen.
1/5
Militärjets auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln. Die USA haben ihren Truppenaufbau im Nahen Osten beinahe abgeschlossen.
Foto: AFP

  • USA könnten ab diesem Wochenende Militärschlag gegen Iran durchführen
  • Iran befestigt Nuklearanlagen mit Erde und Beton laut Satellitenbildern
  • Hunderte US-Kampfflugzeuge und zweiter Flugzeugträger in der Region
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel Knupfer, Redaktor News

Die Schlinge um den Iran wird enger: Seit Wochen verstärken die USA ihre Militärpräsenz im Nahen Osten. Nun berichtet der Sender CNN, dass die Streitkräfte bereits an diesem Wochenende bereit für einen Militärschlag sein könnten. Präsident Donald Trump (79) habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen Angriff getroffen.

«Er verbringt viel Zeit damit, darüber nachzudenken», sagte eine Insider-Quelle gegenüber CNN. Es sei unklar, ob er bis zum Wochenende eine Entscheidung treffen werde. 

JD Vance: Rote Linien überschritten

Klar ist: In den letzten Tagen haben die USA ihre See- und Luftstreitkräfte rund um den Iran nochmals erheblich aufgestockt. Ein zweiter Flugzeugträger wird demnächst in der Region erwartet. Hunderte Kampfflugzeuge stehen für eine möglicherweise längere Bombenkampagne bereit.

Der jüngste Truppenaufbau erfolgt, nachdem Vizepräsident JD Vance (41) am Dienstag erklärt hatte, dass der Iran bei den Gesprächen in Genf mehrere der «roten Linien» von Trump bei den Verhandlungen nicht eingehalten habe. Am Mittwoch Ortszeit warnte Regierungssprecherin Karoline Leavitt (28), dass es «sehr klug» wäre, wenn sich der Iran mit Trump einigen würde. Gleichzeitig betonte Leavitt aber auch: «Diplomatie ist immer seine erste Option».

Iran befestigt Atomanlagen

Auch der Iran scheint sich für US-Luftangriffe vorzubereiten. Neue Satellitenbilder zeigen, dass das Regime seine Nuklearanlagen mit grossen Mengen Erde und Beton befestigt.

Bei den indirekten Verhandlungen in Genf geht es unter anderem ums iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt.

