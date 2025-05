Wladimir Putin will keinen Waffenstillstand mehr. Foto: Getty Images

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Allein allein statt All-In: So sieht die Situation für die Ukraine nach einer der brutalsten Wochen seit Kriegsbeginn aus. Am Montagmorgen noch zeigte sich Wolodimir Selenski (47) optimistisch, dass Donald Trump (78) dem Amtskollegen in Moskau am Telefon Sanktionen androhen würde. Stattdessen plauderten Wladimir Putin (72) und der US-Präsident zwei Stunden lang übers Business und verstanden sich blendend.

Der Trump-Call versetzte den Kreml offenbar in derart gute Laune, dass Moskau am Donnerstag zum allerersten Mal seit Kriegsbeginn einen unverblümten Einblick in seine Kriegsstrategie gewährte. Und die lässt der Ukraine nur eine einzige Option, wenn man auch das vierte Kriegsjahr überleben will.