Trump kündigt «sehr bald» Treffen mit Putin und Selenski an

Donald Trump stellt ein baldiges Treffen mit Wladimir Putin und Wolodimir Selenski in Aussicht. Es würden derzeit grosse Fortschritte erzielt, so der US-Präsident.

Darum gehts Trump stellt ein baldiges Treffen mit Putin und Selenski in Aussicht, ohne Details zu nennen

Laut Trump könnten bei den Gesprächen grosse Fortschritte erzielt werden, Verhandlungen laufen

Der Kreml strebt ein Treffen im November an, Kiew und Moskau bestätigten öffentlich keine Einigung

Janine Enderli Redaktorin News

Kommt es bald zum grossen Gipfel? Donald Trump (80) hat baldige Gespräche mit seinen Amtskollegen Wladimir Putin (74) und Wolodimir Selenski (48) in Aussicht gestellt. «Es wird sehr bald ein Treffen geben», betonte Trump am Mittwoch (Schweizer Zeit) vor Reportern.

«Ich glaube, dass dabei grosse Fortschritte erzielt werden könnten», fügte er mit Blick auf die laufenden Bemühungen hinter den Kulissen hinzu.

Grosser Gipfel im November?

Ob es tatsächlich «bald» zu einem trilateralen Treffen kommt, ist fraglich. Zwar hatte auch der Kreml bereits angekündigt, dass ein solches Treffen für November angestrebt werde, Details wurden jedoch noch nicht bekannt.

Trump nannte weder ein Datum noch einen Ort für das geplante Treffen, und weder Kiew noch Moskau haben öffentlich bestätigt, dass sich ihre jeweiligen Staatschefs auf ein Treffen geeinigt haben. Die Ankündigung Trumps erfolgt nur sechs Tage vor den US-Zwischenwahlen am 3. November, bei denen sich entscheiden wird, welche US-Partei die Kontrolle über den Kongress erhält.