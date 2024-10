Trump in Podcast von Joe Rogan «Man macht sich zur Zielscheibe»

Donald Trump war am Freitagabend zu Gast im Podcast von Joe Rogan. In dem rund drei Stunden dauernden Gespräch äusserte sich der Ex-US-Präsident unter anderem über die Attentatsversuche auf seine Person. Er zeigt auch eine Narbe am Ohr, wo ihn eine Kugel streifte.