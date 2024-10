Donald Trump stellte sich in einer Mc-Donald's-Filiale ... Foto: keystone-sda.ch 1/7

Kurz zusammengefasst Trump macht Wahlkampf bei McDonald's

Er frittiert Pommes und bedient Gäste

Aktion als Seitenhieb auf Rivalin Kamala Harris Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) hat Wahlkampf in einer Filiale des Schnellrestaurants McDonald's gemacht – die Aktion ist ein Seitenhieb auf seine demokratische Rivalin Kamala Harris. «Ich wollte das schon mein ganzes Leben lang machen. Und jetzt mache ich es», sagte der 78-Jährige vor seinem Kurzbesuch in einer Filiale in Feasterville-Trevose im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Nach der Ankunft am Sonntag zog Trump sein Jackett aus und legte sich eine Schürze um. Er ging dann in die Küche und liess sich die Fritteuse zeigen, frittierte Pommes und befüllte schliesslich eine Pappschale. Im Anschluss stand er am Fenster des Drive-through-Bereichs des Restaurants, verteilte eine Bestellung und liess sich fotografieren.

Jugendfreundin erinnert sich an Harris' McDonald's-Anstellung

Harris hat im Wahlkampf angeben, während des Studiums über Sommer bei der Fast-Food-Kette gearbeitet zu haben. Das Wahlkampfteam der Demokratin gibt an, dass Harris im Sommer 1983 in Alameda im Bundesstaat Kalifornien beschäftigt gewesen sei. Trump behauptet seit Wochen unentwegt, dass sich Harris das ausgedacht habe – Beweise dafür hat er nicht.

Die «New York Times» schreibt, dass McDonald's Medienanfragen zu dem Thema ignoriert habe. Die Zeitung sprach eigenen Angaben zufolge mit einer Jugendfreundin von Harris, die sich daran erinnere, dass die heutige US-Vize bei der Kette gearbeitet habe.

Burgers en masse für Footballer

Trumps Besuch in dem Schnellrestaurant war ein riesiges Medienspektakel. Den anwesenden Journalisten sagt der Republikaner, er habe nun 15 Minuten länger bei McDonald's gearbeitet als Harris. Angesprochen auf den 60. Geburtstag der Demokratin, ätzte Trump: «Alles Gute zum Geburtstag, Kamala. Ich denke, ich werde ihr ein paar Blumen schenken, vielleicht auch ein paar Pommes.»

Dass sich Trump zum gelben M hingezogen fühlt, ist nicht neu. Bereits 2019 empfing der damalige US-Präsident die FCS-Football-Champions der North Dakota State Bison im Weissen Haus und kredenzte Burgers en masse.