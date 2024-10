Versuch, die Wahl zu manipulieren? Mysteriöse Gruppe wettet 30 Millionen Dollar auf Trump-Sieg

Vor der Präsidentschaftswahl in den USA liegt Kamala Harris laut Umfragen mit wenigen Punkten vor Donald Trump. Doch was die Wettquoten angeht, steht Trump plötzlich besser da. Dahinter steckt eine mysteriöse Welle an Wetten in Millionenhöhe.