Schüsse und Panik bei Veranstaltung Attentat auf Donald Trump in Pennsylvania

Donald Trump spricht am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Plötzlich fallen Schüsse, Trump wird verletzt, ein Zuschauer stirbt, zwei weitere werden verletzt. Wie alles ablief und was Augenzeugen sagen siehst du in diesem Video.