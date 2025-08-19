02:27 Uhr

Selenski verzichtet auf Vorbedingung eines Waffenstillstands

Von Georg Nopper, Redaktor News

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski forderte bisher eine Waffenruhe als Vorbedingung für direkte Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin. Auch europäische Staats- und Regierungschefs wie der britische Premierminister Keir Starmer und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz forderten einen Waffenstillstand vor allfälligen Gesprächen. Das ist nun offenbar vom Tisch – zumindest für Selenski: «Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte», sagte Selenski nach dem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington.

Beharren nicht mehr auf einer Waffenruhe vor Verhandlungen mit Russland: Donald Trump und Wolodimir Selenski. Foto: IMAGO/UPI Photo

Auch Bundeskanzler Merz hat sich nach den Gesprächen in Washington geäussert. «Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden», sagte der CDU-Politiker. Er wolle nicht verhehlen, dass er nicht sicher gewesen sei, dass das Treffen so verlaufe. «Das hätte auch anders verlaufen können.» Es handele sich um «schicksalshafte Tage für die Ukraine und für Europa», sagte Merz. Das Gespräch mit Trump sei sehr offen gewesen.

Merz forderte erneut die Einbindung der Ukraine in die Verhandlungen und einen Waffenstillstand als Vorbedingung. «Ein solcher Gipfel ist nur denkbar, wenn die Waffen schweigen», betonte der Kanzler. Gleichzeitig erklärte er, das Treffen zwischen Putin und Selenski könnte bereits binnen zweier Wochen stattfinden. Eine sehr intensive Diskussion habe es in den Beratungen im Weissen Haus zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss gegeben. «Wir haben sehr nachdrücklich die Ankündigung von Präsident Trump begrüsst, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben», sagte Merz. «Völlig klar ist, dass sich ganz Europa daran beteiligen sollte.»

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äusserte sich zurückhaltend, was das von Trump angekündigte Treffen zwischen Putin und Selenski angeht. Die geplante Begegnung sei ein Fortschritt. Aber: Er könne die Ergebnisse nicht vorwegnehmen. «Denke ich, dass sie abschliessend sein könnten? Ich bleibe sehr vorsichtig.»

Putins Ziel sei letztlich, sich so viel Gebiet wie möglich zu nehmen, sagte Macron. «Für meinen Teil habe ich die grössten Zweifel an der Echtheit eines Friedenswillens des russischen Präsidenten. Denn so lange er denkt, dass er mit Krieg gewinnen kann, wird er das tun.» Mit Blick auf das zentrale Thema der Sicherheitsgarantien betonte Macron, dass es eine starke Ukraine brauche.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dankte Trump nach dem Treffen in Washington: «Die menschlichen Kosten dieses Krieges müssen ein Ende haben. Und das bedeutet, dass jedes einzelne von Russland entführte ukrainische Kind zu seiner Familie zurückgebracht werden muss.» Sie danke Trump für sein «klares Engagement», so von der Leyen auf X.

Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social erklärt, er habe über das «massive weltweite Problem von vermissten Kindern» gesprochen. Das sei ein wichtiges Thema für ihn und die First Lady, Melania Trump. Es stehe ganz oben auf der Liste und «die Welt wird zusammenarbeiten, um es zu lösen und sie hoffentlich nach Hause zu ihren Familien zu bringen».