Trump genehmigt Tod durch Erschiessen für Terroristen

Donald Trump gibt grünes Licht für die Erschiessung von Nidal Hasan. Der Islamist hat 2009 in Fort Hood 13 Menschen getötet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hasans Angriff 2009 in Fort Hood forderte 13 Tote

Trump billigte Erschiessen; Hegseth legt Zeit und Ort fest

2013 zum Tod verurteilt, bekannte er sich im Prozess zum Dschihad

Gabriel Knupfer Redaktor News

2009 erschoss Nidal Hasan (56) auf der Militärbasis Fort Hood (Texas) 13 Menschen. Nun soll er sterben: US-Präsident Donald Trump (80) genehmigte am Montag seine Hinrichtung durch ein Erschiessungskommando.

Verteidigungsminister Pete Hegseth (46) empfahl die Erschiessung, wie Pentagon-Sprecher Sean Parnell (45) auf X mitteilte.

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Hegseth werde Zeit und Ort der Hinrichtung bestimmen, schrieb Parnell weiter. «Der Tag der Abrechnung für Hasan ist endlich gekommen.»

Hasan war 2013 zum Tod verurteilt worden. Der in den USA geborene Sohn von palästinensischen Einwanderern bekannte sich im Prozess zum Dschihad.