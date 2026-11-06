US-Präsident Donald Trump ersetzt seine bisherige Stabschefin Susie Wiles. Die Position wird von Stephen Miller – ihrem Stellvertreter – eingenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Nach den US-Zwischenwahlen, die für die Republikaner in einem Debakel endeten, gibt es eine personelle Konsequenz in der Trump-Administration.

US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social bekannt gegeben, dass seine Stabschefin Susie Wiles durch ihren Stellvertreter Stephen Miller ersetzt wird.

«Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass Herr Stephen Miller, der derzeitige stellvertretende Stabschef der Trump-Regierung und einer meiner vertrauenswürdigsten Berater, ab Montag, dem 9. November 2026, das Amt des Stabschefs übernehmen wird. Susie Wiles, die hervorragende Arbeit geleistet hat, wird künftig für die ‹Trump Political Operation› tätig sein. Ich möchte ihr für ihren Einsatz als Stabschefin danken», schreibt Trump.

Miller ist als Hardliner bekannt

Miller gilt als einer der wichtigsten Architekten der politischen Agenda Trumps, insbesondere in der Einwanderungs- und Sicherheitspolitik.

Der Stabschef gehört zu den einflussreichsten Positionen in der US-Regierung: Er koordiniert die Arbeit des Präsidenten und hat Zugang zu praktisch allen wichtigen politischen Entscheidungen.