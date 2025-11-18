US-Präsident Donald Trump überraschte bei einem Auftritt im Oval Office mit heiserer Stimme. Er erklärte, er habe sich in einer hitzigen Auseinandersetzung über Handelsverhandlungen mit einem anderen Land aufgeregt und die Leute angeschrien.

1/2 Ein Land hat offenbar Zölle mit den USA neu verhandeln wollen. Foto: AFP

Darum gehts Trump verärgert über Handelsverhandlungen mit ungenanntem Land, leidet unter Heiserkeit

Präsident erklärt heisere Stimme mit hitziger Auseinandersetzung über Handelsabkommen

79-jähriger Trump schrie Verhandlungspartner an, weil sie 'dumm' waren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die Schweiz scheints nicht zu sein, sie hat mit der Trump-Regierung soeben einen neuen Zolldeal ausgehandelt. Doch ein Land hat offenbar versucht, eine neues Zollabkommen mit US-Präsident Donald Trump (79) auszuhandeln. Das habe ihn derart in Rage gebracht, dass seine Stimme darunter litt.

Bei einem Auftritt im Oval Office am Montag überraschte Trump mit einer heiseren Stimme. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortete er trocken: «I feel great.» Er fühle sich grossartig.

Die Heiserkeit erklärte er damit, dass er sich in einer hitzigen Auseinandersetzung über Handelsverhandlungen mit einem anderen Land aufgeregt habe.

«Ich bin ausgerastet»

«Ich habe die Leute angeschrien, weil sie dumm waren… und ich habe es geradegebogen, aber ich bin bei diesen Leuten ausgerastet.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Welches Land ihn so verärgert habe, wollte Trump nicht verraten: «Warum sollte ich euch das sagen?»

Trump: «Ein Land wollte versuchen, die Bedingungen seines Handelsabkommens neu zu verhandeln… und darüber war ich nicht glücklich.»