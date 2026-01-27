US-Präsident Donald Trump erwägt einen Angriff auf den Iran: Eine US-Kriegsflotte ist bereits in der Region. Teheran warnt vor aggressiven Aktionen und droht mit einer «umfassenden und schmerzhaften Antwort».

Darum gehts USA stationieren Flugzeugträger, Zerstörer und Kampfflugzeuge nahe Iran

Donald Trump: Iran will diplomatische Lösung, mehrere Telefonanrufe

Der Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit dem Iran sei «im Fluss», weil die US-Regierung eine grosse Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem US-Nachrichtenportal «Axios» in einem Interview. «Wir haben eine grosse Armada neben dem Iran. Grösser als (vor der Küste von) Venezuela», sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schliessen wolle.

«Sie wollen einen Deal machen. Das weiss ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden», fügte der US-Präsident hinzu. Eine Flotte von Kriegsschiffen samt dem Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» ist unterdessen in der Region angekommen, wie das Regionalkommando des US-Militärs Centcom mitteilte. Nähere Angaben zur genauen Position des Schiffsverbunds gab es nicht.

«Es ist Zeit, nach einer neuen Führung zu suchen»

Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten in der Islamischen Republik zuletzt nicht ausgeschlossen.

Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA meldete unterdessen 6126 bestätigte Todesopfer im Iran, unter ihnen 5777 Protestierende. Zusätzlich prüft HRANA nach eigenen Angaben 17'091 weitere mutmassliche Fälle. Zudem sollen 11'009 weitere Menschen schwer verletzt worden sein. Nach Angaben der Aktivisten haben Sicherheitskräfte 41'880 Menschen festgenommen. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

In einem Interview mit dem Nachrichtenportal «Politico» hatte sich Trump kürzlich für einen Regierungswechsel im Iran ausgesprochen: «Es ist Zeit, nach einer neuen Führung im Iran zu suchen.» Irans oberster Führer Ayatollah Ali Chamenei hatte Trump zuvor für die Proteste verantwortlich gemacht und als «Verbrecher» bezeichnet. Amerika müsse zur Verantwortung gezogen werden.

1:01 Trump über Iran-Hinrichtungen: «Mir wurde mitgeteilt, dass die Tötungen aufgehört haben»

Teheran will mit «umfassender und schmerzhafter» Antwort reagieren

Irans Präsident Massud Peseschkian erklärte, jede Aggression gegen Chamenei wäre gleichbedeutend mit einem umfassenden Krieg gegen die iranische Nation. Das US-Aussenministerium warnte daraufhin den Iran vor Angriffen auf US-Stützpunkte und kündigte für diesen Fall eine entschlossene Reaktion an.

«Ich würde es vorziehen, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau», sagte Trump über den Iran. Eine Reaktion aus dem Iran folgte prompt. «Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran beobachten die Bewegungen der Feinde», sagte ein hochrangiger Militärvertreter im zentralen Einsatzkommando dem staatlichen Rundfunk. Die Anwesenheit «fremder Kräfte» im maritimen Umfeld verwandle sie in «leicht erreichbare Ziele», hiess es weiter.

Das Aussenministerium in Teheran warnte vor den regionalen Auswirkungen einer Eskalation. «Unsicherheit ist ansteckend, und daher besteht unter den Ländern der Region eine gemeinsame Sorge», sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai. «Wir werden stärker denn je auf jede Form der Aggression gegen Iran mit einer umfassenden und schmerzhaften Antwort reagieren.»

So sind die USA in der Region aufgestellt

Nach Informationen von «Axios» hat Trump noch keine Entscheidung zum weiteren Vorgehen getroffen. Er werde wahrscheinlich diese Woche weitere Konsultationen abhalten und von seinen Sicherheitsberatern zusätzliche militärische Optionen vorgelegt bekommen, zitierte das Nachrichtenportal Quellen, die mit der Situation vertraut seien.

Mit dem Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» und den ihn begleitenden Kriegsschiffen erhalte Trump zusätzliche Offensiv- und Defensivmöglichkeiten für den Fall, dass er sich für einen Angriff auf den Iran entscheiden sollte, berichtete das «Wall Street Journal». Drei Zerstörer in Begleitung des Flugzeugträgers, könnten Tomahawk-Marschflugkörper abfeuern, zitierte die Zeitung einen Verteidigungsbeamten. Zudem verfügten die USA über zusätzliche Kampfflugzeuge vom Typ F-35C und F-18 sowie über EA-18 Growler-Flugzeuge für die elektronische Kriegsführung, hiess es weiter.

Ferner hätten die USA zwei weitere Zerstörer in der Nähe der Strasse von Hormus stationiert. Laut dem Verteidigungsbeamten seien ausserdem drei Kampfschiffe im Persischen Golf im Einsatz. Überdies hätten die USA F-15E-Kampfflugzeuge auf einem Stützpunkt in Jordanien und verlegten Luftabwehrsysteme in die Region, um US-Einrichtungen und Partner vor möglichen iranischen Gegenangriffen zu schützen, berichtete die US-Zeitung unter Berufung auf Flugverfolgungsdaten und Angaben zweier US-Beamter.