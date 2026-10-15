Darum gehts
- Trump forderte in Arizona die Erschiessung von Leakern
- Sie sollen B-2-Pläne gegen Iran an Medien verraten haben
- Der Schlag wurde verschoben; Trump kündigte Neues an
Bei einem emotional geladenen Auftritt vor Anhängern im US-Bundesstaat Arizona hat Donald Trump scharfe Attacken gegen Unbekannte gerichtet, die vertrauliche Militärinformationen an die Presse weitergegeben haben sollen. Seine Ansage an sogenannte «Leaker» fiel drastisch aus: Solche Personen seien der «Abschaum der Erde» und gehörten für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis – oder direkt vor ein Exekutionskommando. «Früher haben wir Informanten erschossen», rief Trump der Menge zu.
Angriffsplan verraten
Anlass für Trumps Wutausbruch war das Durchsickern sensibler Details zum US-Schlag mit B-2-Tarnkappenbombern gegen iranische Nuklearanlagen. Laut Angaben der US-Regierung wurden exakte Abflugszeiten an Medien wie die New York Times und CNN weitergegeben, weshalb die geheime Militäroperation kurzfristig verschoben werden musste.
Neben den Wutausbrüchen gegen Geheimnisverräter heizte der US-Präsident auch Spekulationen über bevorstehende, beispiellose Entscheidungen an. Mit Blick auf seine verbleibende Amtszeit verkündete er: «Bevor ich gehe, werden wir Dinge tun, die niemand zuvor gesehen hat.» Um welche konkreten politischen oder militärischen Schritte es sich dabei handelt, liess er offen.