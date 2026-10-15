Eskalation bei Wahlkampfauftritt: Donald Trump fordert die Erschiessung von Informanten, die vertrauliche Pläne verraten. Und er kündigte für seine restliche Amtszeit drastische Schritte an, «die niemand zuvor gesehen hat».

Darum gehts Trump forderte in Arizona die Erschiessung von Leakern

Sie sollen B-2-Pläne gegen Iran an Medien verraten haben

Der Schlag wurde verschoben; Trump kündigte Neues an

Guido Felder Ausland-Redaktor

Bei einem emotional geladenen Auftritt vor Anhängern im US-Bundesstaat Arizona hat Donald Trump scharfe Attacken gegen Unbekannte gerichtet, die vertrauliche Militärinformationen an die Presse weitergegeben haben sollen. Seine Ansage an sogenannte «Leaker» fiel drastisch aus: Solche Personen seien der «Abschaum der Erde» und gehörten für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis – oder direkt vor ein Exekutionskommando. «Früher haben wir Informanten erschossen», rief Trump der Menge zu.

Angriffsplan verraten

Anlass für Trumps Wutausbruch war das Durchsickern sensibler Details zum US-Schlag mit B-2-Tarnkappenbombern gegen iranische Nuklearanlagen. Laut Angaben der US-Regierung wurden exakte Abflugszeiten an Medien wie die New York Times und CNN weitergegeben, weshalb die geheime Militäroperation kurzfristig verschoben werden musste.

Neben den Wutausbrüchen gegen Geheimnisverräter heizte der US-Präsident auch Spekulationen über bevorstehende, beispiellose Entscheidungen an. Mit Blick auf seine verbleibende Amtszeit verkündete er: «Bevor ich gehe, werden wir Dinge tun, die niemand zuvor gesehen hat.» Um welche konkreten politischen oder militärischen Schritte es sich dabei handelt, liess er offen.