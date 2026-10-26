Trump bezeichnet Brasilien-Wahl als «manipuliert»

Nach der Niederlage seines Verbündeten, des rechtsgerichteten Politikers Flávio Bolsonaro, hat sich US-Präsident Donald Trump zur Wahl in Brasilien geäussert. Er bezeichnet diese als «manipuliert». Beweise führte er jedoch nicht an.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

US-Präsident Donald Trump (80) sagte am Montag gegenüber Reportern, dass die brasilianische Wahl, die der linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Sonntag gewonnen hatte, manipuliert zu sein schien. «Ich habe keine Partei ergriffen, aber es sah nach einer weiteren manipulierten Wahl aus», zitiert ihn die Nachrichtenagentur «Reuters».

«Wahlen müssen unanfechtbar sein, und das sah für mich sehr schlecht aus», so Trump weiter vor den Reportern, bevor er zu einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Mississippi aufbrach. «Es wirkte so korrupt, so schrecklich», betonte der US-Präsident. Beweise für seine Behauptung gab er jedoch keine an.

Bolsonaro will Wahl annullieren lassen

Lula hatte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen den rechten Senator Flávio Bolsonaro durchgesetzt. Bolsonaro ist der älteste Sohn des wegen eines versuchten Putsches zu 27 Jahren Haft verurteilten Ex-Staatschefs Jair Bolsonaro. Donald Trump hatte Flávio Bolsonaro Ende Mai im Weissen Haus empfangen. Zudem hatte Trump bereits dessen Vater Jair Bolsonaro unterstützt.

Flávio Bolsonaro kündigte am Sonntag bereits an, er wolle die Annullierung der Wahl beantragen. In einer am Montag in den sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft kritisierte er erneut den Ablauf des Wahlprozesses und die Verlängerung der Wahlfrist. Die Verlängerung der Stimmabgabe war auf Antrag beider Kandidaten zustande gekommen.

Zudem erklärte Bolsonaro in dem Video, dass ihn die Bundespolizei aufgefordert habe seinen regulären und seinen diplomatischen Pass abzugeben. Die Beamten handelten auf Anordnung des Obersten Richters Alexandre de Moraes. Bolsonaro erklärte die Vorladung sei erfolgt, nachdem er seinen Vater besucht habe. «Ich habe nie daran gedacht, das Land zu verlassen. Ich werde meine Pässe abgeben und mich gegen diese Abscheulichkeit verteidigen, die ein klarer Versuch ist, mich einzuschüchtern», sagte er in der Videobotschaft.