USA attackieren erneut den Iran

Die USA setzen ihre massiven Attacken im Süden des Iran fort. In der Nacht auf Donnerstag startete das Militär eine weitere Runde von Luftangriffen, wie der Sender CNN berichtet. Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump (80) erklärt, dass der Waffenstillstand wahrscheinlich «vorbei» sei.
Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando gab die Angriffe auf X bekannt. Man wolle die iranische «Fähigkeit schwächen, die Freiheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus zu bedrohen». Die Angriffe erfolgten «auf Anweisung des Oberbefehlshabers» (Trump).
Das Ausmass der neuen Luftschläge war zunächst unklar. In mehreren iranischen Städten im Süden des Landes waren Explosionen zu hören. In Chabahar fiel der Strom aus.
Nach Angaben der US-Marine gegenüber CNN befinden sich aktuell mindestens 19 US-Kriegsschiffe in der Nähe des Iran.